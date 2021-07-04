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ركود يضرب سوق العقارات .. والاسمنت فى الاحد 4 يوليو 2021

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ركود يضرب سوق العقارات .. سعر الحديد والاسمنت فى مصر الاحد 4 يوليو 2021 ركود يضرب سوق العقارات .. والاسمنت فى الاحد 4 يوليو 2021

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تقدم «المصري اليوم» خدمة تطورات والأسمنت خلال تعاملات اليوم الاحد 4 يوليو 2021، وسط حالة من الاستقرار والترقب خاصة بعد رفع الأسعار 3 مرات متتالية خلال شهر واحد ما دفع الأسمنت وباقي مواد البناء إلى الارتفاع أيضا، وشهد السوق تطورا في الأسعار حيث تجاوز أقل سعر في طن الحديد 14 ألف جنيه تسليم أرض المصنع.

وأعلنت مصانع الحديد الاسعار الجديدة لشهر يوليو والتى باتت نفس أسعار يونيو حتى الان، وسد ركود تام لسوق العقارات والبناء فى .

وأعلن حديد عز عن زيادة أسعار طن الحديد بواقع 150 جنيها للطن، وأبلغ حديد عز الوكلاء بالزيادة في الأسعار وبعد إعلان الزيادة فهذا يعني أن يصل سعر طن حديد عز إلى 13800 جنيه تسليم أرض المصنع ليزيد سعر الطن إلى أن يصل للمستهلك بنحو 14100 جنيه للطن ليتم بعدها زيادة الاسعار مرتين خلال نفس الشهر وتجاوز حاليا سعر الطن 14600 جنيه للطن.

وبعد إعلان عز عن زيادة أسعاره، تبعه إعلان شركة حديد المصريين عن زيادة الأسعار بواقع 150 جنيها للطن ليصل سعر الطن أيضا إلى 13700 جنيه تسليم أرض المصنع ايضا ليقوم بعدها بزيادة السعر مرتين ايضا خلال الشهر.

كانت شركة حديد عز للصلب قد أعلنت قبل نهاية أبريل الماضي عن زيادة في أسعار المسطحات «الصاج» بنحو 1750 جنيهًا للطن، على أن يتم التطبيق في أول مايو الماضى موضحة أن الزيادة ترجع لارتفاع الأسعار العالمية للخام.

وانتقد تجار الحديد زيادة الأسعار في الوقت الحالي خاصة أن السوق يعاني من تراجع معدلات البيع ولم يكن هناك حاجة إلى زيادة الأسعار في ظل التباطؤ الحالي في الطلب على الحديد، من جانب آخر توقع البعض نشاط الأسواق خلال الفترة المقبلة وزيادة الطلب على الحديد بعد طرح شروط البناء الجديدة في عدد من المدن ما يدفع مستثمري العقارات إلى تنشيط أعمالهم مجددا بعد توقف دام عدة أشهر.

أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم:

سعر طن حديد عز 14600- تسليم أرض المصنع حيث من المتوقع أن تزيد التكلفة بنحو 300 جنيه للطن إلى أن تصل للمستهلك.

سعر طن حديد بشاى 14500 جنيه للطن .

سعر طن حديد المصريين 14500 جنيه للطن .

سعر طن حديد العشرى 14300 جنيه للطن .

سعر طن حديد المراكبي 14300 جنيه للطن .

أسعار الأسمنت في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم :

سعر طن أسمنت لافارج 980 جنيهًا.

سعر طن أسمنت السويدي 828 جنيهات.

سعر طن أسمنت السويس 813 جنيه.

سعر طن أسمنت مصر بني سويف 898 جنيها.

سعر طن أسمنت العسكري 850 جنيها .

سعر طن أسمنت سيناء 750 جنيها.

يرى خبراء أن سوق العقارات ستشهد طفرة خلال الفترة القليلة المقبلة خاصة مع المبادرات التي أطلقتها الدولة بهدف تيسير إجراءات الحصول على وحدات سكنية تناسب كل المستويات وكان آخرها المبادرة الخاصة بالتمويل العقاري بفائدة لا تتجاوز 3%.

في سياق متصل، كشفت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء عن زيادة معدل الصادارت من الأسمنت خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، لتصل لنحو 36 مليون دولار مقابل 26 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، واستحوذت 7 دول على نحو 86 % من الصادرات خلال تلك الفترة، حيث تصدرت ليبيا قائمة هذه الدول و26 % من إجمالي الصادرات، وبلغت قيمتها 9.3 مليون دولار، بينما استحوذت كينيا على 20 % من الصادرات بقيمة 7.1 مليون دولار، بينما جاءت السودان في المرتبة الثالثة وبلغت نسبتها 19.7 % من إجمالي الصادرات بقيمة 7.1 مليون دولار ، ثم غانا بنحو 7.26 % بقيمة 2.61 مليون دولار.

علي الجانب الآخر، أوضحت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية في تقريرها الصادر عن أداء موانيها التابعة خلال عام 2020، أن تصدير الأسمنت المعبأ لغرب إفريقيا لأول مرة من الأرصفة الجديدة ساهم في زيادة إيرادات التحصيل بنسبة 15 % وحركة التداول بنسبة 18.5% وزيادة حركة الشاحنات بنسبة 38.1% وارتفاع حمولات سفن الحاويات بنسبة 11.6% مقارنه بالعام قبل الماضي.

المصرى اليوم

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