أخبار عاجلة

الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي القنفذة والليث -
مجلس تنسيق وتوجيه بافتتاح الطريق البري وتوافق في الشأن اليمني .. بيان مشترك بين السعودية وعمان -
حالة تستمر حتى 7 مساء.. "الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على جازان -
#سلطان_عُمان يغادر المملكة وولي العهد في وداعه -
محافظ القليوبية يشهد توقيع استمارات «سكن كريم» بإجمالي 1683 منزلا (صور) -
عودة إلى الانخفاض من جديد.. سعر الذهب في السعودية صباح الإثنين 12 يوليو 2021 -
نفوق 11 رأس ماشية في حريق داخل حظيرة بقرية أبشادات بالمنيا -
استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات خلال أيام عيد الأضحي في شمال سيناء -
100% زيادة في سعر الذرة الصفراء.. تعرف على سعر العلف في مصر الإثنين 12 يوليو 2021 -
التصريح بدفن طفل لقي مصرعة في تصادم بالقليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حمام بارد ومروحة.. 3 أخطاء و4 نصائح للتعامل مع موجات الحر

Print
حمام بارد ومروحة.. 3 أخطاء و4 نصائح للتعامل مع موجات الحر حمام بارد ومروحة.. 3 أخطاء و4 نصائح للتعامل مع موجات الحر
هذه نصيحة الخبراء لكل الفصول والظروف

حمام بارد ومروحة.. 3 أخطاء و4 نصائح للتعامل مع موجات الحر

النوم أمام المروحة والاستحمام بماء شديد البرودة، عادات شهيرة أثناء فصل الصيف، لكنها تأتي بنتائج عكسية، فما أفضل الحيل للتعامل مع حرارة الصيف؟

يقول موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، موجات حر غير معتادة تجتاح العالم ونقاشات حول أفضل طرق التعامل مع الحرارة الشديدة.

ويرصد الموقع ثلاثة من أكثر الأخطاء الشائعة في التعامل مع الحرارة وأربعة من أفضل طرق التغلب عليها:

*الحمام البارد.. أبرز العادات اليومية الخاطئة:

الحمام الصباحي البارد من الثوابت اليومية عند الكثيرين خلال أيام الصيف الحارة وهو أمر يأتي بنتائج عكسية، فالماء البارد يؤدي لإفراز الجسم مزيداً من العرق، وبالتالي فقدان كثير من السوائل، لذا فمن الأفضل دوماً الاستحمام بالماء الفاتر.

*لا تتخلص من الغطاء أثناء النوم:

التخلص من الأغطية أثناء النوم من الأمور التلقائية عندما ترتفع درجات الحرارة، وهو أمر يزيد من مخاطر الإصابة بنزلات البرد، ولاسيما أن حرارة الجسم تقل أثناء النوم، لذا من الأفضل استخدام أغطية خفيفة ليلاً، بدلاً من التخلي التام عنها.

*لا للمروحة:

يحذّر الخبراء من الأضرار الكثيرة للنوم أمام هواء المروحة، ولكن ما يمكنك فعله هو ربط غطاء سريرك على شكل يشبه الخيمة ثم توجيه هواء المروحة البارد بداخله لبعض الوقت قبل النوم.

*قربة الساخن:

لا تتعجب، فقربة الماء الساخن التي تستخدم عادة لتدفئة الجسم في أيام الشتاء الباردة أو لعلاج أوجاع البطن والعظام، لها استخدامات أخرى، إذ ينصح الخبراء، وفقاً لموقع "بايرن 1"، بوضع قربة الماء في الثلاجة طوال اليوم، ثم وضعها على السرير قبل النوم، الأمر الذي يعطي برودة لطيفة للسرير أثناء النوم.

*ستائر مبللة:

يمكن الاستعانة بأقمشة قطنية مبللة وتعليقها كالستائر على النوافذ، من أجل الحصول على نسمات هواء باردة عندما تشتد درجة الحرارة بالخارج.

*اهتم بمائدة طعامك أثناء الصيف:

لا مكان للأطعمة الدسمة والوجبات الثقيلة أثناء الأيام الحارة. السَلطات والفواكه والأسماك، من الخيارات المناسبة لفصل الصيف. وينصح الخبراء وفقا لمجلة "شتيرن" الألمانية، بالإكثار من الفواكه والخضراوات الغنية بالسوائل مثل البطيخ والخيار.

*نصيحة كل الفصول:

أما نصيحة الخبراء المتكرّرة في كل الفصول والظروف، فهي الإكثار من شرب المياه والسوائل، تجنباً لمشكلات اضطراب ضربات القلب وهبوط الدورة الدموية بسبب الحر الشديد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأردن.. اتفاقية مع إسرائيل لمواجهة شح الماء

الأردن.. اتفاقية مع إسرائيل لمواجهة شح الماء

بالفيديو .. شاهد ما فعله جمل مع قائد شاحنة سقاه الماء

بالفيديو .. شاهد ما فعله جمل مع قائد شاحنة سقاه الماء

بالفيديو .. شاهد ما فعله جمل مع قائد شاحنة سقاه الماء

بالفيديو .. شاهد ما فعله جمل مع قائد شاحنة سقاه الماء

مشاهد أخرى من حريق كبير تحت الماء في خليج المكسيك

مشاهد أخرى من حريق كبير تحت الماء في خليج المكسيك