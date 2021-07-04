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هكذا يمكن التمييز بين أعراض الحساسية الموسمية و"كورونا"

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هكذا يمكن التمييز بين أعراض الحساسية الموسمية و"كورونا" هكذا يمكن التمييز بين أعراض الحساسية الموسمية و"كورونا"
عرَضان لا يظهران مع كوفيد.. وفي هذه الحالة عليك طلب العون الطبي

هكذا يمكن التمييز بين أعراض الحساسية الموسمية و

قد يساعد ظهور الزكام وسيلان الأنف والعطس المتكرر، على التمييز بين مظاهر الحساسية الموسمية وأعراض الالتهاب الرئوي بسبب كوفيد.

وشدد الطبيب فلاديمير بوليبوك، المختص في أمراض الحساسية والمناعة، على أن ارتفاع درجة حرارة الجسم، يعتبر الإشارة الرئيسية للتوجه لاجتياز الاختبار حول عدوى .

وأضاف وفق " اليوم": "الحساسية الموسمية في حد ذاتها، تترافق عادة مع سيلان الأنف ومع حكة في الأنف، واحمرار في العينين وكذلك حكة بشكل عام. وأهم أعراض الحساسية: (العطس، والزكام الشديد، واحتقان الأنف)، وهي أمور لا ترافق مرض كوفيد الذي يتصاحب عادة بسعال جاف شديد وارتفاع درجة الحرارة وهما لا يعتبران من أعراض الحساسية، ويعتبران إشارة واضحة لطلب العون الطبي.

من جانبها قالت ماريا بولنر، المختصة في أمراض الحساسية والمناعة، عضو الأكاديمية الأوروبية للحساسية والمناعة السريرية: إن التهاب الملتحمة واحتقان الأنف، يعتبران من الأعراض الرئيسية للحساسية الموسمية، وهذه لا تظهر خلال الإصابة بكوفيد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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