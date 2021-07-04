شركة عبدالله العثيم للاستثمار تحصل على جائزتين عالميتين من جوائز آسيا العقارية 2021

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تُمنح لأكثر التطورات العقارية إبداعًا في منطقة آسيا والمحيط الهادي.. تعزيزًا لثقافة الابتكار

حصلت شركة عبدالله العثيم للاستثمار على جائزتين من جوائز آسيا العقارية 2021 التي تُمنح لأكثر التطورات العقارية إبداعًا في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

حيث جاءت الجائزة الأولى في مجال تطوير مشاريع متعددة الاستخدامات في المملكة العربية السعودية، والجائزة الثانية في مجال تطوير التجزئة للعام، والتي حظي بها مشروع المشرق مول في حفر الباطن، أحدث المجمعات التجارية للشركة والذي سيتم افتتاحه قريبًا.

وتأتي هذه الجوائز العالمية في إطار الجهود المبذولة من قِبَل إدارة الشركة وفريق العمل وتعزيزًا لثقافة الابتكار والتميز التي تتبناها في مجال صناعة المجمعات التجارية.

يُذكر أن شركة عبدالله العثيم للاستثمار تُعد من أبرز شركات القطاع الاقتصادي وتمثّل منظومة استثمارية متكاملة يندرج تحت مظلتها عدد من الشركات، منها شركة عبدالله العثيم للترفيه وشركة عبدالله العثيم للأزياء، وشركة امتياز الرياض.

وتعمل شركة عبدالله العثيم للاستثمار في مجال إنشاء وتشغيل وإدارة المجمعات التجارية الكبرى التي تعتمد أحدث المعايير الدولية في اختيار الموقع المناسب وجذب العلامات التجارية العالمية والمحلية، بالإضافة إلى الإدارة المتخصصة في هذا المجال وتمتلك ثمانية مجمعات كبرى على مستوى المملكة، ويجري العمل على إضافة خمسة مجمعات جديدة.أسواق عبدالله العثيم