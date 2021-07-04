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إيقاف أعمال بناء مخالف على مساحة 500 متر بدون ترخيص بمدينة الأقصر

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إيقاف أعمال بناء مخالف على مساحة 500 متر بدون ترخيص بمدينة الأقصر إيقاف أعمال بناء مخالف على مساحة 500 متر بدون ترخيص بمدينة الأقصر

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أعلن العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، أن حي جنوب بمجلس مدينة الأقصر، تمكن، من إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص، داخل الكتلة السكنية بمنطقة حوض ١٨، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين .

وأوضح لطفي، أن المخالفة تم رصدها أثناء مرور رئيس الحي اليومي بشوارع الحي المختلفة، حيث تبين قيام مواطن ببدء الأعمال برمي صبة خرسانية (حصيرة) بالمخالفة من دون ترخيص على مساحة حوالي ٥٠٠ م، وتم ردمها على الفور والتعامل وإيقاف العمل، وتحرير المحضر اللازم .

شارك في الحملة حسن خليدي رئيس حي جنوب، وأحمد عبدالصبور مدير المتابعة الميدانية وعصام عبدالراضي وأحمد محمود دياب أعضاء المتابعة وقسم الاشغالات بمجلس مدينة الأقصر .

وذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة المستمرة لرصد أية مخالفة بناء بدون ترخيص، أو تعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتعامل معها في المهد واتخاذ كل الإجراءات القانونية .

المصرى اليوم

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