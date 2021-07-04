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الداخلية تكشف تفاصيل هتك عرض طفلة الجيزة وتضبط المتهم وناشر الفيديو

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الداخلية تكشف تفاصيل فيديو هتك عرض طفلة الجيزة وتضبط المتهم وناشر الفيديو الداخلية تكشف تفاصيل هتك عرض طفلة الجيزة وتضبط المتهم وناشر الفيديو

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أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل وملابسات تداول مقطع على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بهتك عرض طفلة بالجيزة.

قالت الداخلية في بيان صباح اليوم الاحد:«في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية.. لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» لمقطع فيديو يظهر خلاله شخص يقوم بهتك عرض طفلة داخل مكتب بمنطقة أوسيم بالجيزة»

وأضافت: بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد طرفى مقطع الفيديو المجنى عليها (طالبة، مقيمة بدائرة بمركز شرطة أوسيم )، المتهم (يعمل بإحدى شركات تجارة الهواتف المحمولة، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز).
وتابعت: «بإستدعاء المجنى عليها قررت بأن والدتها، تعمل طرف المتهم بالشركة المشار إليها، وأنه إستغل ترددها صحبة والدتها.. وقام بهتك عرضها داخل مكتبه، وخشيتها الإبلاغ حرصاً على والدتها .
وأكدت: عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة داخل مقر الشركة عمله، وأضاف بأنه قام بإستدراج المجنى عليها حال حضورها رفقة والدتها للعمل بالشركة، بإستكمال الفحص أمكن تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو (شريك سابق للمتهم ) تم ضبطه، بسؤاله أقر بقيامه بذلك.
، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

المصرى اليوم

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