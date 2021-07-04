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عمومية "أرامكو" تنتخب أعضاء مجلس الإدارة.. 10 للدورة القادمة

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عمومية "أرامكو" تنتخب أعضاء مجلس الإدارة.. 10 للدورة القادمة عمومية "أرامكو" تنتخب أعضاء مجلس الإدارة.. 10 للدورة القادمة
الجمعية وافقت كذلك على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي

عمومية

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة "أرامكو " خلال اجتماعها الخميس الماضي، على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة، التي تبدأ اعتبارًا من 1 يوليو 2021، ولمدة 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو 2024.

وشملت قائمة أعضاء مجلس الإدارة كلًّا من:

1- ياسر بن عثمان الرميان.

2- الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

3- محمد بن عبدالله الجدعان.

4- محمد بن مزيد التويجري.

5- خالد بن هاشم الدباغ.

6- أندرو إن. ليفيرس.

7- لين لافرتي إلسنهانز.

8- بيتر إل. سيلا.

9- مارك أ.واينبرغر.

10- ستيوارت جوليفير.

وأضافت الشركة في بيان نُشر اليوم الأحد على "تداول"، أنه بالإضافة إلى الأعضاء الذين تم انتخابهم؛ يكون رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين عضوًا في المجلس؛ وذلك بموجب أحكام النظام الأساس.

وبيّنت أنه بموجب أحكام النظام الأساسي للشركة، قامت الدولة بتعيين ياسر بن عثمان الرميان ليكون رئيسًا للمجلس، والدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ليكون نائبًا لرئيس المجلس.

وقالت: إن الجمعية وافقت كذلك على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020، بالإضافة إلى تعيين مكتب برايس ووترهاوس كوبرز (PwC)، بناءً على توصية مجلس الإدارة؛ وذلك لمراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوية من العام المالي 2021 حتى الربع الأول من العام المالي 2031، وتحديد أتعابه.

وذكرت أن الجمعية وافقت أيضًا على معايير المنافسة لأعضاء مجلس الإدارة؛ وفقًا للفقرة (3) من المادة السادسة والأربعين من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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