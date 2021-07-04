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لمسات نهائية تتهيأ.. فيلم مرئي عن موسم الحج بتوقيع "شؤون الحرمين"

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يتضمن احتفاءً بضيوف الرحمن بطريقة مبسطة ويُظهر حرفية الخدمات

لمسات نهائية تتهيأ.. فيلم مرئي عن موسم الحج بتوقيع

باشرت الإدارة العامة للإعلام والاتصال بـ"شؤون الحرمين"، إنتاج فيلم مرئي عن موسم الحج للعام الجاري، ويجري العمل على وضع اللمسات النهائية لإخراجه، بمشاركة نخبة من الكادر الإعلامي بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأوضح مدير مركز الإنتاج الإعلامي محمد بن منصور اللحياني، أن الفيلم يعكس حُسن وفادة ضيوف الرحمن، ويأتي ناقلًا للصورة الحقيقة للنجاحات التنظيمية لموسم الحج في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

وعن محتوى الفيلم أجاب "اللحياني": "يتضمن احتفاءً بضيوف الرحمن بطريقة مبسطة، ونسعى من خلال إنتاج هذه الأفلام، إلى أن نُظهر مدى الحِرَفية العالية للخدمات المقدمة في المسجد الحرام خلال موسم الحج الماضي والعام الحالي".

وتعكف الإدارة العامة للإعلام والاتصال على تقديم محتوى متميز، من خلال حزمة من الإنتاجات الإعلامية؛ تسهم من خلالها في إبراز جهود المملكة العربية في مجال الحج والعمرة.

لمسات نهائية تتهيأ.. فيلم مرئي عن موسم الحج بتوقيع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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