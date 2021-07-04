خرائط ثلاثية الأبعاد للمدن فى «ios15»

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طرحت شركة أبل إصدارها الجديد من نظام التشغيل iOS الخاص بها، 15 ios، ويقدم العديد من الميزات الجديدة، من ضمنها مميزات لمحادثات FaceTime، وأدوات لتقليل تشتيت الصوت، وتجربة إشعارات جديدة ومختلفة، ومميزات خصوصية إضافية، وإعادة تصميم كاملة لمتصفح Safari، والطقس، والخرائط، ومميزات أخرى.

وقالت الشركة إنه يمكن تحديث نظام التشغيل الحالى للموبايلات بداية من 6 iphone، وإن كان من الصعب تحديث الموبايلات السابقة على هذا.

تمت إعادة تصميم الإشعارات فى نظام التشغيل 15 ios الجديد، حيث تمت إضافة صور لجهات الاتصال للأشخاص وأيقونات أكبر للتطبيقات، وذلك لتقليل الإلهاء والتشتيت، ويجمع ملخص الإخطار«notification» جميع الإخطارات معًا فى مجموعة واحدة لتسليمها فى وقت مناسب مع ترتيبها حسب الأولوية. التركيز هو ميزة جديدة يمكنها تصفية الإشعارات والتطبيقات بناءً على ما يرغب المستخدم فى التركيز عليه، وفى وقت معين تحديدا، وسيقترح iOS الجديد تركيزًا لمناسبات وأحداث مختلفة، مثل ساعات العمل أو الاسترخاء للنوم، باستخدام الذكاء الموجود على الجهاز، ولكن يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء تركيز حسب احتياجاته، وعند اختيار نمط معين على جهاز أبل واحد، فإنه يتم تطبيقه تلقائيًا على أجهزة أبل الأخرى.

أما متصفح سفارى Safari فيتميز بتصميم جديد تمامًا. فقد أصبح من السهل الآن الوصول إلى عناصر التحكم بيد واحدة وإعطاء مزيد من التركيز لمحتوى صفحة الويب. ويوجد شريط علامات تبويب جديد ومضغوط يظهر ويختفى فى الجزء السفلى من الشاشة حين الحاجة إليه، بحيث يمكن للمستخدمين المرور بسهولة بين علامات التبويب. أيضا تتيح مجموعات علامات التبويب للمستخدمين حفظ علامات التبويب والوصول إليها بسهولة فى أى وقت عبر جميع أجهزتهم الأخرى من أبل. هناك أيضًا صفحة بدء قابلة للتخصيص والعديد من ملحقات ويب لأول مرة.

أيضا يوفر تطبيق الخرائط الجديد عرضًا ثلاثى الأبعاد فى المدن، مع تفاصيل محسّنة بشكل كبير، حيث يظهر المبانى وممرات عبور المشاة وممرات الدراجات والمزيد.

وأضاف نظام 15 ios عزل الصوت وميزة الصوت المكانى إلى مكالمات FaceTime بحيث تبدو الأصوات وكأنها قادمة من مكان وجود الشخص على الشاشة. يدعم FaceTime أيضًا الوضع الرأسى، ويوفر عرضًا شبكيًا جديدًا لرؤية المزيد من الوجوه فى نفس الوقت.