لمواجهة تذاكر 5 آلاف ريال في دبي.. سوق الباصات يشتعل ونقل فوري بـ300

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بعد قرار المنع من السفر

تصدرت عودة السعوديين والمقيمين بالسعودية من الأكاونت وإثيوبيا وفيتنام،

وبدأ السعوديون في هذه الدول العودة إلى المملكة، وظهرت بعض مافيا استغلال الحدث وحاجة المواطنين إلى العودة للمملكة.

وفي الإمارات ظهرت شركات نقل جماعي فجأة في استغلالٍ للوضع وعمل حملات لنقل الركاب إلى المحطة الرئيسية في الأحساء، ومنها ينتقل الركاب إلى مدنهم داخل المملكة.

يقول محمد عسيري من الرياض: إنه حضر إلى دبي وحجز 10 أيام، وفور علمه بالقرار تَواصل مع شركات الطيران ولم يجد مقعدًا واحدًا.

ثم ظهرت إعلانات عن وجود حملات العودة بالباص إلى الأحساء.

ويُلفت فهد عساكر من الجنوب، إلى أن القرار جاء كوقع الصدمة؛ حيث لم يتوقع أحد هذا القرار،

وأنه اضطر إلى شراء تذاكر جديدة.

وبيّن أحمد الغامدي أنه أراد أن يقدم حجزه؛ لكن لم يستطع نهائيًّا، وذهب إلى مطار دبي لعله يجد مكانًا أو مقعدًا؛ لكنه لم يستطيع أن يحصل على ما أراد.

وانتشرت في دبي شركات نقل جماعي أمام فندق سان ريجنس دبي، ومن الشارقة أمام مسجد الملك فيصل، وتنطلق الباصات إلى مدينة الأحساء ثم تأتي ثانية لتأخذ الركاب إلى وجهاتهم النهائية، وقد وصلت أسعار التذكرة الواحدة إلى 300 حتى 400 ريال، بعدما كانت في الأصل 150 ريالًا إلى منفذ البطحاء فقط.. وفي رصد لأسعار تذاكر الطيران من دبي وأبو ظبي إلى 5000 ريال لاتجاه واحد.