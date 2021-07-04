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«زي النهارده».. إذاعة صوت العرب 4 يوليو 1953

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«زي النهارده».. إذاعة صوت العرب 4 يوليو 1953 «زي النهارده».. إذاعة صوت العرب 4 يوليو 1953

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إذاعة صوت العرب إذاعة مصرية تم إنشاؤها «زي النهارده»فى 4 يوليو 1953 ومما لايعرفه البعض ووفق ما ذكره لنا الإعلامى والإذاعى القدير وجدى الحكيم أن هذه الإذاعة بدأت برئاسة محمد المعلم «والد الناشر إبراهيم المعلم»الذى كان مسؤولاًعن الاستماع السياسى وكان يعاونه آنذاك الإذاعى الشاب أحمدسعيد الذي قاد هذه الإذاعة فيما بعد لتصبح إذاعة الإذاعات العربية كلها بدعم من فتحى الديب ضابط المخابرات المصرى الذي تقدم- لاحقا- بطلب لعبدالناصر لمد إرسالها من ساعتين إلى عشر ساعات يومياً ودعمها لتليق بدورها الدعائى القومى،ويضيف وجدى الحكيم أن الإذاعة استقبلت جميع المناضلين السياسيين العرب، والذى صار كثيرون منهم فيما بعد رؤساءلدولهم مثل بن بلله وأبورقيبةوعبدالكريم الخطابى وعلال الفاسى وآخرين، كما استقطبت كفاءات في كل المجالات دعما لرسالتها منهم فاروق خورشيد وبهاء طاهر والشاعر هارون هاشم الرشيد وسيد الغضبان، وقد لعبت دوراً بارزاً في قضايا التحرير لدول شمال أفريقيا وجنوب اليمن، وكانت صوتاً لمجاهدى الجزائر والمغرب وتونس، وكانت تذيع رسائل مشفرة لجبهة تحرير الجزائر والمقاومة الفلسطينية وجبهات التحرير بأفريقيا وحاولت فرنسا إخماد صوتها بضرب محطات أبوزعبل في العدوان الثلاثى 1956لكن الإذاعة استأنفت إرسالها في نفس اليوم من محطات سرية في المقطم، ومن أشهر البرامج السياسيةفى تاريخها أكاذيب تكشفها حقائق لأحمد سعيد ومحمد عروق وشمال أفريقيا بلادنا لمحمد أبوالفتوح والخليج والجنوب العربى لسعد غزال،ومن البرامج الفنية الشهيرة ليالى الشرق وسهرة الأحد واللقاء المفتوح وحديث الذكريات ومنتهى الصراحة، أول البرامج التي أتاحت الرأى والرأى الآخر، وصباح الخير يا عرب وأغانى وعاجبانى وأشعار على الأوتار، ومن أشهر المراسلين الذين نقلوا معارك الثوار في شمال أفريقيا والخليج كان أمين بسيونى وصلاح عويس،وكان لها دور قوى في الإنتاج الغنائى القومى الذي لايزال يتردد حتى يومناهذا مثل دعاءالشرق والروابى الخضرلعبدالوهاب وبلدى أحببتك يابلدى والنشيد القومى الجزائرى ومن أشهر المسلسلات الإذاعية التي قدمتها صوت العرب في بيتنارجل وثلاثيةنجيب محفوظ ونادية والعمر لحظةوقدمت صوت العرب إذاعيات بارزات مثل نادية توفيق وسهيرالحارتى ونجوى أبوالنجاوأمينة صبرى ونبيلة مكاوى.

المصرى اليوم

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