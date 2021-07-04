«زي النهارده».. وفاة الفنانة سعاد محمد 4 يوليو 2011

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اسمها كاملا سعاد محمد المصرى، وهى مولودة في تلة الخياط في بيروت، وتاريخ مولدها غير معروف بالضبط، وهناك رواية شائعة تقول إنها ولدت في 14 فبراير 1926، وهى من أم لبنانية وأب من أصول مصرية، وبدأت انطلاقتها الفنية الأولى من دمشق، حيث كانت تعيش، وبدأت بغناء الموشحات في إذاعة دمشق ثم سافرت إلى حلب مدينة الطرب والفن آنذاك وحازت الإعجاب،ووصفت بأنها صاحبة أجمل صوت نسائى سمعوه وتعهدها الملحن محمد محسن ثم سافرت إلى القاهرة، حيث شاركت بفيلم «فتاة من فلسطين» وفى السينما لم تقدم سعاد محمد سوى فيلمين:أولهما«فتاة من فلسطين» وكان أول فيلم عن القضية الفلسطينية إلى أن لعبت بطولة فيلمها الثانى«أنا وحدى» إخراج هنرى بركات وشاركها البطولة ماجدة ونور الدمرداش وصلاح نظمى،ثم توقفت عن التمثيل واكتفت بالغناءواكتفت من السينمابتقديم أغنيات مدبلجة لبطلات أخريات مثل أغانيها في فيلم الشيماء.ومن أشهرها «إنك لا تهدى الأحبة والله يهدى من يشاء» وفيلم بمبة كشر. قدمت سعاد محمد أكثر من ثلاثة آلاف أغنية بين الإذاعة السورية والإذاعة المصرية وغيرهما من الإذاعات العربية، ومن أشهر أغانيها «أوعدك ووحشتنى وفتح الهوا الشباك ومن غير حب ومظلومة وكل أغانى فيلم الشيماء. ومن أروع ماغنته أيضا أغنية سيد درويش أنا هويت وانتهيت». أجرت سعاد محمد جراحتين: الأولى في القلب والثانية في الرأس وخرجت بصحة جيدة إلى أن توفيت «زي النهارده»فى 4 يوليو 2011 عن 85 عاما في منزلها بالقاهرة.