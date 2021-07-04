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وغزل المحلة.. كارتيرون يضع اللمسات الأخيرة قبل معركة الثأر من «الفلاحين»

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الزمالك وغزل المحلة.. كارتيرون يضع اللمسات الأخيرة قبل معركة الثأر من «الفلاحين» وغزل المحلة.. كارتيرون يضع اللمسات الأخيرة قبل معركة الثأر من «الفلاحين»

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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تدريباته في الخامسة مساء اليوم الأحد استعداد لمباراة غزل المحلة بالدوري الممتاز.

ويخوض الفريق مرانه بشكل طبيعي داخل النادي اليوم، حيث سيكون التجمع في الرابعة مساء، على أن يبدأ المران في الخامسة مساء.

ومن المقرر أن يعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، بعد انتهاء المران قائمة الفريق التي ستدخل معسكرا مغلقا استعدادا للمباراة.

ويواجه الزمالك، فريق غزل المحلة مساء الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الزمالك قمة المسابقة المحلية برصيد 61 نقطة.

المصرى اليوم

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