الأهلى يتحفز لرد الاعتبار أمام سموحة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مع سموحة، فى التاسعة من مساء اليوم الأحد، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

ويدخل الفريق الأحمر المباراة تحت قيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، باحثًا عن حصد النقاط الثلاث، لتعويض التعادل الذى حققه فى الجولة الماضية أمام بيراميدز بهدفين لكل فريق، وذلك حتى يواصل مطاردة نادى الزمالك على صدارة جدول الدورى، حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 42 نقطة، جمعها من الفوز فى 12 مباراة والتعادل فى 6 لقاءات، وتعرض للهزيمة فى مباراتين، وأحرز لاعبوه 37 هدفًا وتلقت شباكه 16 هدفًا، ولديه 7 مباريات مؤجلة.

كما يسعى الفريق الأحمر لرد الاعتبار أمام سموحة، بعدما تمكن الأخير من الفوز عليه فى الدور الأول بهدفين مقابل هدف، فى الدقائق الأخيرة من المباراة، وحرص موسيمانى على الاجتماع مع اللاعبين عقب مباراة بيراميدز، طالبهم خلالها بضرورة إغلاق ملف المباراة والتركيز على مواجهة سموحة، للعودة من جديد إلى طريق الانتصارات، وحذر موسيمانى اللاعبين من استمرار مسلسل نزيف النقاط.

وسوف يستعيد الفريق الأحمر، فى مباراة اليوم خدمات المدافع أيمن أشرف، بعدما غاب عن المباراة الماضية، بسبب الإيقاف نتيجة حصوله على ثلاثة إنذارات، وينوى الجهاز الفنى الدفع باللاعب فى التشكيل الأساسى على حساب المغربى بدر بانون، الذى سيغيب عن اللقاء بعد حصوله على الإنذار الثالث أمام بيراميدز، كما ينوى الاعتماد على حسين الشحات، من بداية المباراة على حساب حمدى فتحى، من أجل زيادة الفاعلية الهجومية للفريق.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلى مباراة سموحة بتشكيل مكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، وأمامهما الثلاثى: حسين الشحات، محمد مجدى أفشة، طاهر محمد طاهر، خط الهجوم: محمد شريف.

فى حين يتطلع فريق سموحة، تحت قيادة أحمد سامى، لتحقيق المفاجأة بالفوز على المارد الأحمر، للمرة الثانية هذا الموسم، ولتعويض الخسارة التى منى بها فى الجولة الماضبة أمام الإسماعيلى بثلاثية نظيفة، فى ظل منافسته على المربع الذهبى لجدول الدورى، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 40 نقطة، جمعها من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 16 لقاء، وتعرض للهزيمة فى 3 مباريات، وأحرز لاعبوه 43 هدفًا وتلقت شباكه 33 هدفًا.

وتأكدت جاهزية المدافع محمد عبد المنعم، للمشاركة فى المباراة، بعد تماثله للشفاء من الإصابة فى أنكل القدم، التى تعرص لها خلال مواجهة الإسماعيلى، ولم يستطع على إثرها استكمال اللقاء. ومن المتوقع أن يبدأ أحمد سامى المباراة بتشكيل مكون من الهانى سليمان فى حراسة المرمى، خط الدفاع: شريف رضا، محمد عبد المنعم، رجب نبيل، أطهر الطاهر، خط الوسط: محمود حليمو، محمد كناريا، وأمامهما: مصطفى فتحى، أحمد عبد القادر، عبد الكبير الوادى، خط الهجوم: ديريك نسيبامبى.