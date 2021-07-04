كولومبيا تصل قبل نهائي كوبا أمريكا بفوزها بركلات الترجيح على أوروجواي

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احتفل ديفيد أوسبينا حارس كولومبيا بتصدره قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في مباريات دولية مع بلاده يوم السبت بتصديه لمحاولتين في ركلات الترجيح ليمنح المنتخب الكولومبي الفوز على أوروجواي ومكانا في قبل نهائي كأس كوبا أمريكا لكرة القدم.

وشارك أوسبينا في مباراته الدولية 112 خلال مواجهة السبت في برازيليا ولعب دور البطولة بعد أن أنقذ محاولتين من خوسيه ماريا خيمنيز وماتياس بينيا.

وسجلت كولومبيا ركلاتها الأربع الأولى بعد مواجهة متوترة في برازيليا انتهت بالتعادل بدون أهداف بعد 90 دقيقة.

وقال رينالدو رويدا مدرب كولومبيا «كنا نعلم أن ديفيد سيلعب دورا كبيرا وأن علينا التسجيل للبقاء في البطولة».

وأضاف «ديفيد قائد دائما. إنه يستخدم عقله دائما في ركلات الجزاء. قدم مساعدة كبيرة لفريقنا».

وبدأت أوروجواي البطولة وسط غياب عن التهديف ورغم أنها سجلت هدفين أمام بوليفيا وهدفا آخر ضد باراجواي في مباراتيها الأسبوع الماضي فإنها لم تلعب بارتياح في الهجوم، ولم يحصل لويس سواريز وإدينسون كافاني على الكثير من الدعم.

كما بدا أن المنتخب الكولومبي يفتقد لاعب الوسط الموقوف خوان كوادرادو ولم يُظهر الفريقان الكثير من الهدوء في مباراة مليئة بالتمريرات الخاطئة واللعب البطيء.

لكن لم ينجح أيهما في هز الشباك وبعد انتهاء الوقت الأصلي بدون أهداف انتقلت المباراة مباشرة إلى ركلات الترجيح.

وقال أوسكار تاباريز مدرب أوروجواي «لا أعتقد أن كولومبيا لعبت أفضل منا. كل فريق حصل على فرص.

«ربما افتقرنا إلى مزيد من القوة عندما كانت الكرة في حوزتنا. لكن فيما يتعلق بالالتزام، لا يوجد شيء يمكنني انتقاده، لا يسعني إلا أن أشعر بالأسف لأننا لن نذهب لأبعد من ذلك».

وخرجت أوروجواي بطريقة مماثلة لمشاركتها الأخيرة في كوبا أمريكا عندما خسرت أيضا في دور الثمانية بركلات الترجيح أمام بيرو.

وهذه المرة كانت مشكلة أوروجواي في تسجيل الأهداف، إذ أحرزت أربعة أهداف فقط في خمس مباريات، وهو شيء أقر تاباريز بالحاجة إلى إصلاحه.

وقال مدرب أوروجواي «تحصل على نقاط من تسجيل الأهداف وليس استقبالها. إنه شيء علينا تحسينه».

وتلتقي كولومبيا، التي أحرزت اللقب مرة واحدة في 2001، مع الفائز من المباراة الأخرى في دور الثمانية يوم السبت بين الأرجنتين والإكوادور.

وتلعب البرازيل صاحبة الضيافة ضد بيرو في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي.

ويقام النهائي باستاد ماراكانا في ريو دي جانيرو في العاشر من يوليو.