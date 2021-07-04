أخبار عاجلة

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تُعيد افتتاح باب الملك عبدالعزيز -
برنت بـ75.20 دولارًا.. انخفاض بأسعار النفط بسبب مجموعة مخاوف عالمية -
"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
تشديد الإجراءات الاحترازية قبل دخول لجان الثانوية العامة بالعجوزة -
تزامنًا مع الانخفاض العالمي .. سعر الذهب فى عمان الاثنين 12 يوليو 2021 -
«معيط»: إلزام الممول أو المكلف بالإفصاح عن رقم التسجيل الضريبي الموحد عند الإعلان عن السلع -
1.8 مليار جنيه.. نصيب الإنارة وإحلال شبكات الكهرباء بالمحافظات في العام المالي الجديد -
863 طالبا وطالبة ينتظمون في امتحان الاستاتيكا بأزهر المنيا -
تغييرات الخصوصية تعرض «واتساب» إلى شكاوى في الاتحاد الأوروبي -
مطروح : ألف سائح أجنبي زاروا المحافظة فى شهرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم والقبض على مرتكبيها

Print
الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم والقبض على مرتكبيها الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم والقبض على مرتكبيها
من خلال مقطع حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"

الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم والقبض على مرتكبيها

استعرض الأمن العام عبر مقطع فيديو جديد عددًا من الجرائم التي أُلقي القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" القبض على مواطنَيْن بالرياض، أتلفا أربعة أجهزة صرف آلي لبنوك، وذلك أثناء محاولاتهما فتح صناديق الأوراق النقدية لسرقة ما تحويه من مبالغ مالية.

وتضمن الفيديو القبض على مواطن ومقيم من الجنسية السودانية في جدة؛ ارتكبا ثماني جرائم، تمثلت في سرقة المحال التجارية والمنازل، وذلك بكسر أقفال الأبواب الخارجية.

ولفت الفيديو إلى القبض على ثلاثة مواطنين في الرياض؛ ارتكبوا أربع جرائم، تمثلت في دخول المنازل، وسرقة ما تحويه من مقتنيات، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع المستعمل.

ولفت كذلك إلى القبض على مواطنَيْن بالرياض؛ يقومان باستعراض الأسلحة وإطلاق النار منها في الطريق، وداخل الأحياء السكنية، معرِّضَيْن نفسَيْهما وحياة الآخرين للخطر. لمشاهدة الفيديو: (

)

الأمن العام وزارة الداخلية الجهات الأمنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيديو : كيف تعلمت بني مصطفى الوقوف أمام الكاميرا .. ورشة تمكين المرأة اعلاميا وملتقى البرلمانيات

فيديو : كيف تعلمت بني مصطفى الوقوف أمام الكاميرا .. ورشة تمكين المرأة اعلاميا وملتقى البرلمانيات

بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 .. فيديو

بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 .. فيديو

ملخص مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي يورو 2021.. وركلات الترجيح كاملة .. فيديو

ملخص مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي يورو 2021.. وركلات الترجيح كاملة .. فيديو

عمرو أديب يحذر من انهيار سد النهضة: المياه هتعدي كوبري قصر النيل (فيديو)

عمرو أديب يحذر من انهيار سد النهضة: المياه هتعدي كوبري قصر النيل (فيديو)