محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو

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شهد قصر ثقافة كفر الشيخ، الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ والعقيد أركان حرب شريف عبدالباري ،المستشار العسكري للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير المساعد للمحافظة، السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، وعمرو فرج رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي، واللواء محمود الكموني، مساعد مدير الأمن ،والدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة ،والدكتور عبدالناصر الشهاوى، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وطلاب وطالبات المدارس.

وافتتح اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ ،معرض الفنون التشكيلة للدكتور عبدالوهاب عبدالمحسن ،وتضمن الاحتفال عدد من الفقرات منها فلم وثائقي تناول الانجازات التي شهدتها مصر خلال 7 سنوات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من مشروعات قومية، ومدن جديدة، وكافة الانجازات في كل المجالات، تبعها أشعار لطارق مرسي، رئيس نادي الأدب بكفر الشيخ، وعدد من الفقرات الوطنية ،لفرقة التمكين الثقافي لذوي الهمم.