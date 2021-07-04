«نادال» انسحاب مؤلم.. نجوم غائبة عن سماء «أوليمبياد طوكيو»

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أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية، التى تحتضنها العاصمة اليابانية طوكيو، بداية من يوم 23 يوليو الجارى.

وفى الوقت الذى يبحث فيه الرياضيون عن التتويج بميدالية أوليمبية، هناك العديد من الأسماء البارزة التى ستغيب عن الأوليمبياد هذا العام، ومن أبرزهم نجم التنس الإسبانى رافائيل نادال.

وبذل نادال مجهودًا كبيرًا خلال موسم الملاعب الترابية، من خلال التتويج بلقب روما للأساتذة وبطولة برشلونة، إلى جانب الوصول لنصف نهائى رولان جاروس قبل الخسارة أمام المصنف أول عالميًا نوفاك ديوكوفيتش.

كتب نادال عبر حسابه على موقع التواصل تويتر، يوم 17 يونيو الماضى «قرار الانسحاب لم يكن سهلًا، ولكن بعد الاستماع إلى الجسد ومناقشة الأمر مع الفريق، تفهمت أن ذلك هو القرار الصحيح».

وأضاف «الهدف هو إطالة مسيرتى ومواصلة القيام بما أحبه، والاستمرار فى المنافسة فى أعلى المستويات، والقتال على تلك الأهداف».

وتابع: «أرغب فى إرسال رسالة إلى جميع الجماهير فى أنحاء العالم وخاصة فى بريطانيا (بسبب الانسحاب من ويمبلدون) واليابان، دائمًا ما كانت دورة الألعاب تعنى لى الكثير، ومثلت لى أولوية كرياضى، وكان لى شرف حمل علم بلادى بها».

يملك النجم الإسبانى، تاريخًا كبيرًا فى دورة الألعاب الأوليمبية، حيث نجح فى التتويج بالميدالية الذهبية فى نسخة بكين 2008، وهى الذهبية التى جعلته ثانى لاعب ينجح فى الفوز بكل البطولات الأربع الكبرى، إضافة إلى الذهبية الأوليمبية فى منافسات الفردى.

وفى تلك النسخة، تغلب نادال على أسماء بارزة فى طريقه للذهب، من ليتون هيويت فى الدور الثانى ونوفاك ديوكوفيتش فى نصف النهائى، وفيرناندو جونزاليس فى النهائى، كما شارك فى منافسات زوجى الرجال، رفقة تومى روبريدو، ولكنه ودع من الدور الثانى.

وفى دورة ألعاب ريو 2016، توج نادال بالميدالية الذهبية فى منافسات زوجى الرجال رفقة مارك لوبيز.

وشارك نادال أيضًا فى منافسات الفردى وكان قريبًا من الحصول على ميدالية، حيث خسر فى نصف النهائى أمام خوان مارتن ديل بوترو فى المجموعة الفاصلة بشوط كسر التعادل، وخسر فى مباراة الميدالية البرونزية أمام كى نيشيكورى فى المجموعة الفاصلة.

يذكر أن نادال لم يتمكن من المشاركة فى أوليمبياد لندن عام 2012، وذلك بسبب معاناته من إصابة فى الركبة.