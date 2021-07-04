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«نيمار»: واجهنا أمرًا نادرًا أمام «تشيلى»

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«نيمار»: واجهنا أمرًا نادرًا أمام «تشيلى» «نيمار»: واجهنا أمرًا نادرًا أمام «تشيلى»

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أعرب البرازيلى نيمار عن سعادته بأداء منتخب بلاده فى الفوز على تشيلى، بهدف نظيف فى ربع نهائى كوبا أمريكا.

وخسرت تشيلى أمام البرازيل التى لعبت بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 49، بعد طرد جابرييل جيسوس؛ بسبب تدخل عنيف على يوجينيو مينا.

وقال نيمار: «جيسوس كان سيئ الحظ. عينه كانت على الكرة وليس اللاعب وللأسف طُرد»، مضيفًا: «كل يوم يمر نواجه اختبارات تجعلنا أكثر قوة وأثبتنا أننا نستطيع اللعب فى كل الظروف».

وأضاف: «تشيلى منتخب جيد يملك لاعبين رائعين ومن الصعب اللعب بنقص عددى. الكل يستحق الإشادة، الدفاع وخط الوسط والهجوم»، مضيفًا: «نجحنا فى مواجهة أمر يحدث بشكل نادر لهذا الفريق، كان اختبارا صعبا لنا. كنا نعلم أننا نخوض مباراة صعبة، لكن المهم أننا فزنا وبلغنا الدور قبل النهائى».

المصرى اليوم

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