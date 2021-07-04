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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر لم تهدد أحدا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على مر التاريخ، بالرغم ما تملكه من قوة عسكرية ظهر منها جزء بسيط في المناورة العسكرية، التي جرت اليوم على هامش افتتاح قاعدة (3 يوليو) البحرية.

جاء ذلك خلال كلمة للرئيس في مأدبة الغداء التي أقامها لضيوف مصر الكرام عقب الانتهاء من مراسم افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر.

وتناول الرئيس السيسي- في كلمته- مستجدات سد النهضة، حيث أكد أن الدولة المصرية تقدر وتتفهم متطلبات التنمية الإثيوبية، لكن مع ضرورة ألا تكون تلك التنمية على حساب الآخرين.

وأضاف أن ذلك النهج هو الذي أصرت عليه الدولة المصرية مع الجانب الإثيوبي، خلال السنوات العشر الماضية، الذي تمثل في الوصول إلى اتفاق دولى قانوني ملزم طبقا للأعراف والثوابت الدولية؛ وهو أمر يحتاج إلى الدعم من جانب الأصدقاء والأشقاء، مشددا على أنه لا يجوز التفاوض إلى ما لا نهاية .

واختتم الرئيس السيسي كلمته بتوجيه الشكر للدول الصديقة، والدول التي تبذل جهودا للوساطة في قضية سد النهضة، وذلك لما تمثله تلك القضية من أهمية للشعب المصري.