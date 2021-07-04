محمد الشناوي مهدد بالغياب عن لقاء الأهلي وسموحة

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محمد الشناوي، حارس منتخب مصر الأول والنادي الأهلي، أصبح مشاركته أمام فريق سموحة المقرر إقامته اليوم الأحد عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، غامضة خاصة بعد إصابته عصر أمس خلال مران الفريق الأخير استعدادا لفريق سموحة.

ويخضع اللاعب لأشعة على الركبة مكان الإصابة، لتحديد موقفه من المشاركة خلال مواجهة سموحة في الدوري اليوم.

قائمة الأهلي لمواجهة سموحة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، على لطفي، مصطفى شوبير.

الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، سعد سمير، على معلول، محمود وحيد.

الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، أكرم توفيق.

وسط الهجوم: محمود كهربا، حسين الشحات، صلاح محسن، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، جونيور أجايي. وفي الهجوم: مروان محسن، محمد شريف. يذكر أن الأهلي قد اختتم استعداداته مساء السبت على ملعب مختار التتش قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواحهة سموحة اليوم الأحد.