أخبار عاجلة

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تُعيد افتتاح باب الملك عبدالعزيز -
برنت بـ75.20 دولارًا.. انخفاض بأسعار النفط بسبب مجموعة مخاوف عالمية -
"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
تشديد الإجراءات الاحترازية قبل دخول لجان الثانوية العامة بالعجوزة -
تزامنًا مع الانخفاض العالمي .. سعر الذهب فى عمان الاثنين 12 يوليو 2021 -
«معيط»: إلزام الممول أو المكلف بالإفصاح عن رقم التسجيل الضريبي الموحد عند الإعلان عن السلع -
1.8 مليار جنيه.. نصيب الإنارة وإحلال شبكات الكهرباء بالمحافظات في العام المالي الجديد -
863 طالبا وطالبة ينتظمون في امتحان الاستاتيكا بأزهر المنيا -
تغييرات الخصوصية تعرض «واتساب» إلى شكاوى في الاتحاد الأوروبي -
مطروح : ألف سائح أجنبي زاروا المحافظة فى شهرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

الأهلي وسموحة في الدوري.. 9 نجوم يغيبون عن المارد الأحمر في لقاء اليوم

Print
الأهلي وسموحة في الدوري.. 9 نجوم يغيبون عن المارد الأحمر في لقاء اليوم الأهلي وسموحة في الدوري.. 9 نجوم يغيبون عن المارد الأحمر في لقاء اليوم

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يستقبل استاد الإسكندرية، مباراة هامة وقوية تجمع بين الأهلي وسموحة اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الـ 28 من الدوري المصري. الأهلي يدخل المباراة، بعد تعادل مثير أمام بيراميدز، بهدفين لكل فريق وسيطمح لاعبو الأهلي، في مصالحة جماهيرهم والعودة إلى طريق الانتصارات والحفاظ على آمالهم في تحقيق لقب الدوري في ظل المنافسة مع .

على الجانب الآخر، الفريق السكندري، خسر من الإسماعيلي بثلاثية في آخر مبارياته، ويريد تكرار ما فعله في الدور الأول عندما فاز على الأهلي، ليعزز موقفه في المربع الذهبي، وينافس على مركز مؤهل للبطولات الإفريقية الموسم المقبل.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

موعد مباراة الأهلي وسموحة الأحد المقبل، 4 يوليو 2021، على الإسكندرية، وستقام عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

9 غيابات عن الأهلي فى مباراة سموحة بالدوري المصري

وخرج بدر بانون لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من القائمة، بعد الإيقاف بسبب تراكم البطاقات خلال الفترة الماضية فى مسابقة الدوري المصري الممتاز، إضافة إلى كل من ناصر ماهر ووالتر بواليا، وكريم نيدفيد والثنائي أحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي لوجهة نظر فنية، وكل من محمد محمود ووليد سليمان، وأخيرا محمد هاني للإصابة وعدم الجاهزية الفنية خلال الفترة الحالية .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
استاد "راس أبو عبود" في قطر: ملعب المونديال المصمم ليتم تفكيكه عندما تنتهي البطولة

استاد "راس أبو عبود" في قطر: ملعب المونديال المصمم ليتم تفكيكه عندما تنتهي البطولة

صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور

صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور

تردد قناة نادي الزمالك الجديد على النايل سات

تردد قناة نادي الزمالك الجديد على النايل سات

مجاهد عن موعد مباراة أسوان والزمالك: لضغط الأبيض في المباريات مثل الأهلي

مجاهد عن موعد مباراة أسوان والزمالك: لضغط الأبيض في المباريات مثل الأهلي