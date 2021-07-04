الأهلي وسموحة في الدوري.. 9 نجوم يغيبون عن المارد الأحمر في لقاء اليوم

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يستقبل استاد الإسكندرية، مباراة هامة وقوية تجمع بين الأهلي وسموحة اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الـ 28 من الدوري المصري. الأهلي يدخل المباراة، بعد تعادل مثير أمام بيراميدز، بهدفين لكل فريق وسيطمح لاعبو الأهلي، في مصالحة جماهيرهم والعودة إلى طريق الانتصارات والحفاظ على آمالهم في تحقيق لقب الدوري في ظل المنافسة مع الزمالك.

على الجانب الآخر، الفريق السكندري، خسر من الإسماعيلي بثلاثية في آخر مبارياته، ويريد تكرار ما فعله في الدور الأول عندما فاز على الأهلي، ليعزز موقفه في المربع الذهبي، وينافس على مركز مؤهل للبطولات الإفريقية الموسم المقبل.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

موعد مباراة الأهلي وسموحة الأحد المقبل، 4 يوليو 2021، على ستاد الإسكندرية، وستقام عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

9 غيابات عن الأهلي فى مباراة سموحة بالدوري المصري

وخرج بدر بانون لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من القائمة، بعد الإيقاف بسبب تراكم البطاقات خلال الفترة الماضية فى مسابقة الدوري المصري الممتاز، إضافة إلى كل من ناصر ماهر ووالتر بواليا، وكريم نيدفيد والثنائي أحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي لوجهة نظر فنية، وكل من محمد محمود ووليد سليمان، وأخيرا محمد هاني للإصابة وعدم الجاهزية الفنية خلال الفترة الحالية .