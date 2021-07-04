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أغاني المهرجانات تفجر خلافًا بين حلمي بكر ومدحت العدل: «بتقننوا الحشيش» ()

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أغاني المهرجانات تفجر خلافًا بين حلمي بكر ومدحت العدل: «بتقننوا الحشيش» (فيديو) أغاني المهرجانات تفجر خلافًا بين حلمي بكر ومدحت العدل: «بتقننوا الحشيش» ()

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هاجم الملحن حلمي بكر أغاني المهرجانات الشعبية معتبرا الدفاع عنها بمثابة هدم للأهرامات والثوابت الغنائية التي اعتاد الجمهور سماعها.

وانتقد بكر ما يتردد في تلك المهرجانات من كلمات بذيئة أدت إلى تردي الذوق العام وإفساده وقال خلال لقاء معه في برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب على قناة «mbc »: «هو فيه أغنية تتقال اسمها أمك حصالة وبتكسب ملايين» وتابع مستنكرا:«دي أغنية منتشرة بقالها كام يوم».

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من جانبه دافع الشاعر مدحت العدل عن المهرجانات الشعبية مشيرا إلى انتشارها ونجاحها واستشهد بتواجد نجله في بريطانيا حيث أخبره أحد الباحثين الأمريكيين أنه يجري رسالة ماچستير حول انتشار تلك الظاهرة في مصر والدول العربية، موضحا أن الموسيقي والموزع فتحي سلامة كان أول من نبه إلى ظاهرة المهرجانات الشعبية وأشار إلى انتشارها كلون غنائي ولاداعي لرفضها كما يفعل حلمي بكر.

وتابع العدل: «مطربي المهرجانات بيطلعوا انجلترا وألمانيا كتير وبيغنوا وياخدوا 50 الف هناك».

فاعترض حلمي بكر منفعلا: «أنا راجل دارس ..لما تضرب مثل بأرخي الستارة اللي في ريحنا وبلاش تبوسني في عينيا، دي كانت أغاني تغنى يعني تتسمع، مش تقال»، وتابع: «دي نماذج لم تتكرر».

وشدد بكر: «أغاني المهرجانات زي المخدرات، ومنح مطربيها عضوية نقابة الموسيقيين زي تقنين الحشيش، يبقى بالمرة نفرج عن تاجر المخدرات ونطله من السجن ونسقفله».

المصرى اليوم

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