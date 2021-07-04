موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يرسخ مكانة المملكة باستراتيجية النقل.. ومنع سفر المواطنين لـ3 دول

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انخفاض البطالة لأدنى مستوى منذ 2016.. و"توكلنا" يُحدِّث "الجواز الصحي"

بانفرادها في سرعة نقل الأخبار، وضعت صحيفة سبق الإلكترونية قراءها ومتابعيها في أجواء عددٍ من الأحداث المهمة، التي شهدها الأسبوع الماضي منها، إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، الهادفة لترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومنع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية إلى كل من إثيوبيا، والإمارات، وفيتنام، وبدء تطعيم أفراد الفئة العمرية من 12- 18 سنة، بعد استكمال الدراسات العلمية المؤكدة لفاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة، ونفي وزارة التعليم تعديل أو إيقاف مكافآت طلاب وطالبات الجامعات الحكومية، والموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لنُظم الموارد الحكومية.

ومن الأحداث التي تمخض عنها الأسبوع الماضي أيضًا، تحقيق المملكة إنجازًا عالميًا جديدًا بحصولها على المرتبة الثانية من بين 193 دولة في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، وانخفاض معدل بطالة السعوديين لأدنى مستوى منذ الربع الثاني لعام 2016م، ووقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، والتوافق بين طرفي اتفاق الرياض على وقف كل أشكال التصعيد السياسي والعسكري والأمني، بعد جمع المملكة لممثليهما في الرياض، والموافقة على قواعد المنشأ الوطنية المكونة من 34 مادة، وإطلاق تطبيق "توكلنا" تحديثات جديدة لخدمة الجواز الصحي؛ لتغطية مخاطر "كورونا" خارج المملكة.

مكافآت الطلاب

استهل الأسبوع أحداثه المهمة، الأحد، بإعلان وزارة الصحة تنفيذ مرحلة جديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا؛ من خلال البدء في إعطاء لقاح "فايزر" للفئة العمرية من 12-18 سنة بالتاريخ الميلادي، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء، واستكمال الدراسات العلمية كافة التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة، فيما شددت وزارة الحج والعمرة على ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك حج هذا العام، وزيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة إلى أخذ موعد مسبق.

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ونفت وزارة التعليم، الاثنين، تعديل أو إيقاف مكافآت طلاب وطالبات الجامعات الحكومية، مؤكدة أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح، من جهة أخرى بدأت وزارة الصحة في تطعيم لقاح "فايزر" للفئة العمرية من 12-18 سنة، وظهرت مجموعة من الشبان والأطفال في مقطع فيديو نشرته قناة العربية وهم يتلقون اللقاح في أحد مراكز لقاحات كورونا، وفي السياق نفسه، بدأت صحة حفر الباطن في تقديم الجرعة الأولى من لقاح فايزر للفئة العمرية من 12-18 عامًا بالتاريخ الميلادي من خلال مراكزها عبر التسجيل والحصول على موعد من خلال تطبيق صحتي.

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إنجاز سعودي عالمي

وأصدر مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء عبر الاتصال المرئي برئاسة الملك سلمان، ثمانية قرارات منها الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لنُظم الموارد الحكومية، والموافقة على تعديل اسم "وزارة النقل" ليصبح "وزارة النقل والخدمات اللوجستية"، وفيما أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لترسيخ مكانة السعودية مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، حققت المملكة إنجازًا عالميًا جديدًا بحصولها على المرتبة الثانية من بين 193 دولة، والمركز الأول على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، الذي تصدره الأمم المتحدة.

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وكشفت الأرقام التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء، الأربعاء، أن معدل بطالة السعوديين انخفض لأدنى مستوى منذ الربع الثاني 2016، الذي بلغ حينها 11.6 في المائة، وأظهرت نتائج نشرة سوق العمل انخفاض معدل بطالة إجمالي السكان السعوديين وغير السعوديين (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة للربع الأول من عام 2021م، لتصل إلى 6.5 في المائة، مقارنةً بـ 7.4 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2020م، فيما نفّذت وزارة الداخلية، حُكم القتل حدًا بجانٍ سعودي في مدينة تبوك، أقدم على الخروج على ولي الأمر، وقتل رجل الأمن عبدالله بن ناصر الرشيدي، استجابة لتوجيهات تنظيم داعش الإرهابي، باستهداف العسكريين، وتأييد أعمال التنظيم الإرهابية، وتبني أفكاره، واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.

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الإطاحة بالفاسدين

وأسفرت قرعة الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، الخميس، عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثانية مع منتخبات: اليابان، أستراليا، الصين، سلطنة عمان، فيتنام، ومن جهة أخرى بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في اليوم نفسه، في التحقق من امتلاك العاملين في العديد من المهن الحِرَفية التخصصية للمهارات اللازمة لتأديتها؛ وذلك ضمن برنامج الفحص المهني، بينما قبض على موظفين في وزارة الصحة ووسطاء (مواطنين ومقيمين) وأشخاص عُدلت حالتهم الصحية على تطبيق توكلنا، بعد أن رصدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي عن أشخاص يعدلون الحالة الصحية إلى (مصاب- غير محصن- محصن جرعة أولى- محصن) والرفع بالبيانات بطريقة غير نظامية، وذلك مقابل مبالغ مالية.

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https://sabq.org/72BHR8

واستمرارًا لجهودها منذ توقيع اتفاق الرياض، جمعت المملكة ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض، لبحث استكمال الدفع بتنفيذ اتفاق الرياض، بحسب ما أعلن في الساعات الأولى من يوم الجمعة، وقد جرى التوافق بين الطرفين على وقف كل أشكال التصعيد السياسي، العسكري، الأمني، الاقتصادي، الاجتماعي، الإعلامي، وفق آلية اتفق عليها الطرفان لوقف التصعيد، بينما دعت وزارة التعليم منسوبيها والكوادر التعليمية والإدارية والإشرافية والطلبة في الفئات العمرية المحددة كافة إلى سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا حرصًا على صحتهم وسلامة الجميع، والمساهمة في العودة الطبيعية للمجتمع، وضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.

https://sabq.org/NXrR8P

https://sabq.org/HMYxZN

وانطلاقًا من حرصها على سلامة مواطنيها الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، قررت المملكة، السبت، منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية إلى كل من إثيوبيا، والإمارات، وفيتنام، وفيما وافق وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محمد الجدعان، على قواعد المنشأ الوطنية المكونة من 34 مادة، مبينًا أن القواعد ستُسهم في تعزيز المحتوى المحلي وتعزيز التنمية المستدامة، أعلن تطبيق "توكلنا" تحديثات جديدة مضافة إلى خدمة الجواز الصحي، حيث أُضيفت خاصية استعراض بيانات بوليصة التأمين المعتمدة من البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي، التي تغطي مخاطر "كوفيد-19" خارج المملكة لتسهيل إجراءات السفر.

https://sabq.org/84dtFT

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