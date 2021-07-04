«أنقذها الأهالي».. تجديد حبس متحرش استدراج طفلة وحاول اغتصابها في المنصورة

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة مركز المنصورة الجزئية، تجديد حبس المتهم باستدراج طفلة، 10 سنوات، والتحرش بها بقرية منية سندوب، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بعدما أكد شهود العيان أنه استدرج الطفلة للأراضى محاولا التحرش بها وخلع ملابسها لإغتصابها لولا تدخل الأهالى الذين أنقذوها وألقوا القبض عليه .

وتعود الواقعة ليوم 29 يونيو حيث تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ من أهالي قرية منية سندوب دائرة مركز المنصورة بالقبض على عامل استدرج طفلة صغيرة للأراضي الزراعية.

انتقل المقدم أحمد توفيق رئيس مباحث مركز المنصورة وعدد من ضباط المباحث لمكان البلاغ وتمكنوا من القبض على المتهم، محمد ح، 52 سنة، عامل، بعدما قام الأهالى باحتجازه بعدما ضبطوه متلبسا، بمحاولة باستدراج الطفلة، «م. م. ع .إ»، 10 سنوات بالصف الرابع الابتدائي، للأراضى الزراعية المتاخمة للطريق وحاول خلع بنطلونها لإغتصابها.

وتمكنت الشرطة من انقاذ المتهم من أيدى الأهالي قبل اعتدائهم عليه بالضرب بعدما قيدوه في أحد الأعمدة لحين وصول الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

وأكد شهود عيان أن المتهم استدرج الطفلة للأراضي الزراعي المقابلة للقرية وقام بتقبيلها وحاول خلع بنطلونها لولا أن شاهدته احدى السيدات أثناء وقوفها في البلكونة وقامت بالصراخ ونادت على أم الطفلة وتجمع الأهالي وتمكنوا من القبض على المتهم .

وقالت الطفلة: «عمو قالى معايا علشان أمك قالت لى اشترى لك حاجات ثم عدى الطريق ودخل للأراضى الزراعية وفوجئت انه بيحاول يقلعنى البنطلون وأنا قلت له لأ يا عمو عيب كده وجيت أجرى مسكنى وحاول يقلعنى مرة ثانية وأنا بأصرخ كتم نفسى، وبعدين ماما والناس اتجمعوا ومسكوه».

وقالت والدة الطفلة وتدعى «أ.م.م.ع»: «كنت في شقتى وهى قريبة من المكان وفوجئت بإحدى الجارات تصرخ وتقولى إلحقى بنتك واحد خدها الأراضي وهيغتصبها فلم أتمالك نفسى وصرخت وتجمع الأهالى وتم القبض عليه وانقاذ بنتى قبل ما تضيع».