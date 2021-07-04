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القبض على متحرش أوسيم وناشر «هتك العرض»

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القبض على متحرش أوسيم وناشر فيديو «هتك العرض» القبض على متحرش أوسيم وناشر «هتك العرض»

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على المتهم بالتحرش بفتاة أوسيم وهتك عرضها.

وذكر بيان أمني، الأحد، أنه تم تحديد طرفى مقطع الفيديو المتداول عن الواقعة، وهما: المجني عليها طالبة، مقيمة بدائرة بمركز شرطة أوسيم، والمتهم يعمل بإحدى شركات تجارة الهواتف المحمولة، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز.

باستدعاء المجنى عليها قررت بأن والدتها، تعمل طرف المتهم بالشركة المشار إليها، وأنه استغل ترددها صحبة والدتها، وقام بهتك عرضها داخل مكتبه، وخشيتها الإبلاغ حرصا على والدتها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة داخل مقر الشركة عمله، وأضاف بأنه قام باستدراج المجنى عليها حال حضورها رفقة والدتها للعمل بالشركة.

وباستكمال الفحص أمكن تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو (شريك سابق للمتهم ) تم ضبطه، بسؤاله أقر بقيامه بذلك.

المصرى اليوم

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