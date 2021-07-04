أخبار عاجلة

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تُعيد افتتاح باب الملك عبدالعزيز -
برنت بـ75.20 دولارًا.. انخفاض بأسعار النفط بسبب مجموعة مخاوف عالمية -
"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
تشديد الإجراءات الاحترازية قبل دخول لجان الثانوية العامة بالعجوزة -
تزامنًا مع الانخفاض العالمي .. سعر الذهب فى عمان الاثنين 12 يوليو 2021 -
«معيط»: إلزام الممول أو المكلف بالإفصاح عن رقم التسجيل الضريبي الموحد عند الإعلان عن السلع -
1.8 مليار جنيه.. نصيب الإنارة وإحلال شبكات الكهرباء بالمحافظات في العام المالي الجديد -
863 طالبا وطالبة ينتظمون في امتحان الاستاتيكا بأزهر المنيا -
تغييرات الخصوصية تعرض «واتساب» إلى شكاوى في الاتحاد الأوروبي -
مطروح : ألف سائح أجنبي زاروا المحافظة فى شهرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

عبدالمنصف: قررنا تكريم ثنائي دجلة تقديرا لمشوارهما مع الأولمبي

Print
عبدالمنصف: قررنا تكريم ثنائي دجلة تقديرا لمشوارهما مع المنتخب الأولمبي عبدالمنصف: قررنا تكريم ثنائي دجلة تقديرا لمشوارهما مع الأولمبي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال محمد عبدالمنصف، حارس مرمى وادي دجلة ومدير الكرة بالفريق، إن ناديه قرر تكريم الثنائي، أحمد سعيد ومحمود مرعى، على ماقدماه مع الأولمبي طوال الفترة الماضية.

وأضاف محمد عبدالمنصف، في تصريحات تليفزيونية، أن هذه المبادرة جاءت لتكريم اللاعبين كونهما أحد العناصر الأساسية التي ساهمت في تتويج المنتخب الأولمبى ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

وتابع: «قررنا إقامة حفل مصغر للاعبين في غرفة الملابس، تقديرا لمشوارهما في الفترة الماضية، وتحفيزا لهما لمواصلة مسيرتهما المميزة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كارتيرون: محمد صبحي سينافس الشناوي في المستقبل.. وسيحرس مرمى المنتخب

كارتيرون: محمد صبحي سينافس الشناوي في المستقبل.. وسيحرس مرمى المنتخب

مجاهد يجتمع بحسام البدري لمناقشة اجندة المنتخب

مجاهد يجتمع بحسام البدري لمناقشة اجندة المنتخب

بالصور .. المنتخب الأوليمبي يجري مسحة استعدادًا للسفر لليابان

بالصور .. المنتخب الأوليمبي يجري مسحة استعدادًا للسفر لليابان

الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم

الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم