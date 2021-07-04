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قال محمد عبدالمنصف، حارس مرمى وادي دجلة ومدير الكرة بالفريق، إن ناديه قرر تكريم الثنائي، أحمد سعيد ومحمود مرعى، على ماقدماه مع المنتخب الأولمبي طوال الفترة الماضية.

وأضاف محمد عبدالمنصف، في تصريحات تليفزيونية، أن هذه المبادرة جاءت لتكريم اللاعبين كونهما أحد العناصر الأساسية التي ساهمت في تتويج المنتخب الأولمبى ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

وتابع: «قررنا إقامة حفل مصغر للاعبين في غرفة الملابس، تقديرا لمشوارهما في الفترة الماضية، وتحفيزا لهما لمواصلة مسيرتهما المميزة».