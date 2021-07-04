السكرتير العام المساعد بالسويس يتابع تشغيل عربات جمع القمامة المتطورة

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تابع العميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس أعمال الانتهاء من المسطحات الخضراء وأحواض الزهور وساحة الانتظار وممشي وكورنيش بورتوفيق والمناطق الترفيهية بداية من السينماحتي منطقة شاليهات بورتوفيق .

كما تفقد استكمال أعمال التند الواقية للسيارت داخل ساحة الجلاء لانتظار السيارات لخدمة أصحاب السيارات، كما تفقد بدء عمل سيارات جمع القمامة المتطورة بنطاق حي السويس وحي فيصل كتجربة لتعميمها على باقي الاحياء تنفيذا لتكليفات محافظ السويس

كما تفقد العميد ايهاب سراج الدين يرافقه ممدوح انور رئيس حي الاربعين أعمال رفع القمامة ومخلفات البناء والتركمات القديمة بنطاق مدينة العبور والتي أسفرت عن رفع 2000 طن مخلفات وتراكمات تقريبا بمشاركة لوادر وسيارات الاحياء ضمن حملة رفع كفاءة النظافة.

وقال العميد ايهاب سراج الدين أن هذا يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس بمتابعة مشروعات التطوير التي تقام على أرض السويس وباشراف الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة.