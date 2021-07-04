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قال أنس أسامة، لاعب فريق كرة السلة بالزمالك، إن الحصول على بطولتي الدوري وإفريقيا، لم يكن متوقعا، لمن هم خارج النادي

وأضاف أنس أسامة، في تصريحات تليفزيونية: «واجهتنا ظروف صعبة ومشاكل في بداية الموسم، من تغيير لإدارة النادي، والأجهزة الفنية، ولكننا نجحنا في النهاية من العودة سريعا».

وواصل: «الاتحاد قدم موسما خرافيا، إذ لم يتعرض للهزيمة سوى مرتين فقط في الدوري، ومرة في المرتبط، ولهذا كنت حريضا على دعمهم عقب تتويجنا باللقب».

وتابع: «لاعبو الاتحاد السكندري، قدموا كل ما لديهم واستحقوا أيضا الفوز باللقب بجانبنا، وإسماعيل أحمد لاعب أسطوري، وقدم مجهودا كبيرا طوال مسيرته».

وأردف: «إسماعيل أحمد يستحق جائزة أفضل لاعب في البطولة، رغم إنه في عامه الـ 45 ولكنه بيؤدي بشك لمميز للغاية،، أنا بحترم اسماعيل أحمد جدًا».

وتابع: «أقوم حاليا بانهاء كافة اجراءات احترافي في NBA، والأهلي فاوضني في الموسم الماضي، وأبلغت مسئولي الزمالك أن الأموال ليست كل شئ ورغبتي هي حصد البطولات مع القلعة البيضاء».

وشدد: «تفاوضت مع الاتحاد السكندري، وقت وجود رغبة من الأهلي، في التعاقد معي، ولكنني فضلت الاستمرار في الزمالك».