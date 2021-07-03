أخبار عاجلة

تشديد الإجراءات الاحترازية قبل دخول لجان الثانوية العامة بالعجوزة -
تزامنًا مع الانخفاض العالمي .. سعر الذهب فى عمان الاثنين 12 يوليو 2021 -
«معيط»: إلزام الممول أو المكلف بالإفصاح عن رقم التسجيل الضريبي الموحد عند الإعلان عن السلع -
1.8 مليار جنيه.. نصيب الإنارة وإحلال شبكات الكهرباء بالمحافظات في العام المالي الجديد -
863 طالبا وطالبة ينتظمون في امتحان الاستاتيكا بأزهر المنيا -
تغييرات الخصوصية تعرض «واتساب» إلى شكاوى في الاتحاد الأوروبي -
مطروح : ألف سائح أجنبي زاروا المحافظة فى شهرين -
بمشاركة وزيرة الهجرة.. انطلاق معسكر الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج بشرم الشيخ -
استئناف طلاب «علمي الثانوية» امتحاناتهم بشمال سيناء وسط إجراءات أمنية ووقائية -
تحرك مصري جديد بشأن سد النهضة .. وزير الخارجية يطالب باتفاق عادل وملزم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نص رسالة البابا تواضروس في وفاة شيخ رهبان دير أبو مقار بعد خدمة 55 سنة

Print
نص رسالة البابا تواضروس في وفاة شيخ رهبان دير أبو مقار بعد خدمة 55 سنة نص رسالة البابا تواضروس في وفاة شيخ رهبان دير أبو مقار بعد خدمة 55 سنة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعي البابا توضروس الثاني، وفاة الأب الراهب القس يوحنا المقاري، عن عمر تجاوز ٩٠ سنة، بعد حياة رهبانية حافلة امتدت ٥٥ سنة.

وأرسل البابا رسالة تعزية لمجمع دير القديس مقاريوس «ابومقار» ببرية شيهيت: «تعزيتي القلبية في رحيل الأب الراهب الوقور، متذكرًا رهبنته وجهاده وخدمته الديرية والكنسية، المسيح يحفظ آباء الدير العامر ويحفظ نعمته في حياتكم، ودومًا في رعايته وحنانه. على رجاء القيامة نودعه طالبين صلواته من أجلنا حتى نكمل أيام غربتنا بسلام واستعداد.»

ولد الأب المتنيح يوم ١٢ مايو ١٩٣١ وحمل اسم رؤوف جرجس. تخرج في كلية الصيدلة جامعة القاهرة عام ١٩٥١. وخدم في كنيسة القديس الأنبا انطونيوس بشبرا، وأسس أثناء خدمته مجلة مرقس للأطفال في بداية الستينيات من القرن الماضي، والتي تحولت فيما بعد لمجلة مرقس للشباب والخدام، واستمر في إدارتها حتى نياحته.

ترهب يوم ٧ يناير ١٩٦٧، وكان من الرعيل الأول الذي بدأ في تعمير دير القديس مقاريوس ببرية شيهيت بتكليف من البابا كيرلس السادس، في مايو ١٩٦٩، وسيم قِسَّأ يوم عيد الملاك ميخائيل ١٩ يونيو ١٩٧٢.

خدم داخل الدير في خدمة المضيفة واستقبال الراغبين في الرهبنة وإرشاد المبتدئين والرهبان الجدد، إلى جانب إدارته لمجلة مرقس. وأقيمت صلاة تجنيزه مساء اليوم السبت بديره.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تزامنًا مع الانخفاض العالمي .. سعر الذهب فى عمان الاثنين 12 يوليو 2021

تزامنًا مع الانخفاض العالمي .. سعر الذهب فى عمان الاثنين 12 يوليو 2021

«معيط»: إلزام الممول أو المكلف بالإفصاح عن رقم التسجيل الضريبي الموحد عند الإعلان عن السلع

«معيط»: إلزام الممول أو المكلف بالإفصاح عن رقم التسجيل الضريبي الموحد عند الإعلان عن السلع

1.8 مليار جنيه.. نصيب الإنارة وإحلال شبكات الكهرباء بالمحافظات في العام المالي الجديد

1.8 مليار جنيه.. نصيب الإنارة وإحلال شبكات الكهرباء بالمحافظات في العام المالي الجديد

863 طالبا وطالبة ينتظمون في امتحان الاستاتيكا بأزهر المنيا

863 طالبا وطالبة ينتظمون في امتحان الاستاتيكا بأزهر المنيا