نص رسالة البابا تواضروس في وفاة شيخ رهبان دير أبو مقار بعد خدمة 55 سنة

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نعي البابا توضروس الثاني، وفاة الأب الراهب القس يوحنا المقاري، عن عمر تجاوز ٩٠ سنة، بعد حياة رهبانية حافلة امتدت ٥٥ سنة.

وأرسل البابا رسالة تعزية لمجمع دير القديس مقاريوس «ابومقار» ببرية شيهيت: «تعزيتي القلبية في رحيل الأب الراهب الوقور، متذكرًا رهبنته وجهاده وخدمته الديرية والكنسية، المسيح يحفظ آباء الدير العامر ويحفظ نعمته في حياتكم، ودومًا في رعايته وحنانه. على رجاء القيامة نودعه طالبين صلواته من أجلنا حتى نكمل أيام غربتنا بسلام واستعداد.»

ولد الأب المتنيح يوم ١٢ مايو ١٩٣١ وحمل اسم رؤوف جرجس. تخرج في كلية الصيدلة جامعة القاهرة عام ١٩٥١. وخدم في كنيسة القديس الأنبا انطونيوس بشبرا، وأسس أثناء خدمته مجلة مرقس للأطفال في بداية الستينيات من القرن الماضي، والتي تحولت فيما بعد لمجلة مرقس للشباب والخدام، واستمر في إدارتها حتى نياحته.

ترهب يوم ٧ يناير ١٩٦٧، وكان من الرعيل الأول الذي بدأ في تعمير دير القديس مقاريوس ببرية شيهيت بتكليف من البابا كيرلس السادس، في مايو ١٩٦٩، وسيم قِسَّأ يوم عيد الملاك ميخائيل ١٩ يونيو ١٩٧٢.

خدم داخل الدير في خدمة المضيفة واستقبال الراغبين في الرهبنة وإرشاد المبتدئين والرهبان الجدد، إلى جانب إدارته لمجلة مرقس. وأقيمت صلاة تجنيزه مساء اليوم السبت بديره.