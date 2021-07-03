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بايدن: سنرد إذا كانت مسؤولة عن هجوم برامج الفدية السيبرانية

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بايدن: سنرد إذا كانت روسيا مسؤولة عن هجوم برامج الفدية السيبرانية بايدن: سنرد إذا كانت مسؤولة عن هجوم برامج الفدية السيبرانية

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن «الاعتقاد المبدئي» للحكومة الأمريكية يتمثل في عدم ضلوع الروسية بالهجوم الإلكتروني ببرامج طلب الفدية، الذي طال مئات المؤسسات الأمريكية مؤخرا.

وقال: «لسنا متأكدين من هوية الجهة المسؤولة عن الهجوم».

وأضاف: «الاعتقاد المبدئي أنها ليست الحكومة الروسية، لكننا لسنا متأكدين بعد».

وأشار بايدن إلى أنه أصدر تعليمات لوكالات المخابرات الأمريكية لإجراء تحقيق دقيق في الأمر، مضيفا أن «الولايات المتحدة سترد إذا خلصت إلى أن هي المسؤولة عن الهجوم».

ويستغل الهجوم عبر برامج الفدية الثغرات الأمنية لدى الشركات أو الأفراد، ويشفر أنظمة الكمبيوتر، ويطلب فدية لإعادة تشغيلها.

واستهدفت شركات أمريكية عدة في الآونة الأخيرة بهجمات فيروس «الفدية»، التي أدت إلى إبطاء، أو حتى توقف إنتاج هذه الشركات.

المصرى اليوم

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