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في ندوة بمعرض الكتاب: أعمال فاروق حسنى لا تحتاج جهدا في فهم خطوطها

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في ندوة بمعرض الكتاب: أعمال فاروق حسنى لا تحتاج جهدا في فهم خطوطها في ندوة بمعرض الكتاب: أعمال فاروق حسنى لا تحتاج جهدا في فهم خطوطها

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قال الناقد والفنان التشكيلي طارق عبدالعزيز إن فاروق حسني يعشق فن التجريد، والكثير مما يشاهدون أعماله لا يبذلون جهدا في فهم خطوطه.

وأوضح عبدالعزيز خلال محور «جولة الفنون» على المنصة الإلكترونية للفعاليات الثقافية المقامة على هامش معرض الكتاب، إن فاروق حسني له رأي في فنه لأن كل خط يضعه على مسطح اللوحة له معنى ومغزى في خياله ويستطيع ترجمته بالفرشاة.

وأضاف: فاروق حسني حالة من الحالات الفنية والثقافية في ، هو وزير الثقافة الأسبق الذي جلس على كرسي الوزارة لأكثر من 23 عاما، سطر خلال السنوات تاريخا عريقا جدا في هذا الشأن، وهو صاحب فكرة المتحف الكبير وصاحب فكرة واختيار مكان متحف الحضارة.

وتابع: دشن فاروق حسني مؤسسة ثقافية في 2019 وأطلق مسابقة للهواة من الشباب، هذه المسابقة حازت على قبول الشباب من الفنانين وقاموا بتقديم أعمالهم.

عبدالعزيز قال إنه أجرى مقارنة بين اللوحات المعروضة في صالون الشباب وهو الحدث المهم، وبين مؤسسة فاروق حسني ووجدت إقبالا كبيرا على الأخيرة في عامها الأول 2019 رغم أن فاروق حسني رصد جائزة واحدة فقط في هذه المسابقة قيمتها 50 ألف جنيه.

وذكر أن المسابقة شملت في العام التالي مجالات عديدة، بعكس المرة الأولى حيث كانت محدودة بفن التصوير فقط، وفي المرة الثانية شملت النحت والعمارة والنقد والشعر، فتوسعت وجذبت الفنانين العرب، لافتا إلى أن المسابقة الأخيرة اعتمدت على اختيار الأعمال من خلال لجنة فرز مختارة بعناية

المصرى اليوم

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