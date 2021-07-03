واعظة: دعاء الأم على نجلها يستجاب في هذه الحالة

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قالت أميرة سيد يونس، الواعظة بالأزهر الشريف، إن دعاء الأم على نجلها في لحظات الغضب قد يستجاب، لأن هناك أوقات لاستجابة الدعوة، وإذا توفق دعاء الام لحظة الغضب مع وقت استجابة الدعوة، فتستجاب الدعوة، لافتة إلى أن الدعاء على الأبناء يزدهم شقاءً، ولذلك حذر النبي من هذا الدعاء بالقول: «لا تدعوا على أنفسكم».

وتابعت«يونس»، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن أوقات استجابة الدعوة تتمثل في وقت سقوط الأمطار، وما بين الأذان والإقامة، والثلث الأخير من الليل، خاصة قبل الفجر، ويوم عرفة، وآخر ساعة من نهار يوم الجمعة، وليلة النصف من شعبان.

وأشارت إلى أن بعض العلماء قالوا بأن المرأة بعد الولادة يستجاب لها الدعاء، خاصة وأن الملائكة تكون حاضرة هذه اللحظة، معقبة: «بس الست بتكون مبتبنجة ومش حاسة بحاجة».