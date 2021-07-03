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مي عبد العزيز تحيي حفل على مسرح ساقية الصاوي في هذا التوقيت

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مي عبد العزيز تحيي حفل على مسرح ساقية الصاوي في هذا التوقيت مي عبد العزيز تحيي حفل على مسرح ساقية الصاوي في هذا التوقيت

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تستقبل ساقية الصاوى حفل غنائى للمغنية الشابة «مى عبدالعزيز» يوم الخميس 8 من يوليو على مسرح النهر الساعة السابعة والنصف مساءً.

مي عبدالعزيز مطربة شابة سطع نجمها في الآونة الأخيرة. ولدت في الواحد وعشرين من أكتوبر عام 1987 بالقاهرة وهي خريجة الجامعة الأمريكية.

«مي عبدالعزيز» ليست فقط مُطربة صاحبة صوت أخاذ بل أنها أيضًا مُعلمة للأطفال وقامت بالتدريس لهم في بعض الدول الأفريقية الفقيرة كما أنها أيضًا مُدافعة عن حقوق الحيوان. كلمات أغاني «مي» دائمًا ما تحمل فكرة تُقدم بطريقة سلسة تمس القلب والوجدان وبخاصة الأغاني الدينية ولذا وعلى الرغم من أن عمر مشوارها الفني لا يتعدى سوى بضعة سنوات قليلة إلا أنها تمكنت من حصد إعجاب الكثيرين، خاصة النساء.

المصرى اليوم

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