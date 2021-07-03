أخبار عاجلة

"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
شاهد.. انقلاب دبابة مجنزرة بأحد شوارع روسيا دون إصابات -
أمير مكة المكرّمة يتفقّد  #المشاعر_المقدّسة ويدشّن مركز الضبط الأمني بالشميسي -
الصحة: خطوات احترازية لسلامة الحجاج خلال موسم حج هذا العام 1442هـ -
"الهايكنق" في وجهات صيف السعودية.. تجربة شيقة في أحضان الطبيعة -
شكاوى ضد واتساب في الاتحاد الأوروبي بسبب تغييرات الخصوصية -
نائب رئيس ديوان المظالم للشؤون القضائية يزور عددًا من المحاكم الإدارية -
القيادة تهنئ رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني لبلاده -
نيوم.. وزير الداخلية يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره العُماني -
رامي صبري يودع شقيقه.. ومحمد شريف يقترب من لقب هداف الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مصرع 3 أطفال في سير متفرقة بسوهاج

Print
مصرع 3 أطفال في حوادث سير متفرقة بسوهاج مصرع 3 أطفال في سير متفرقة بسوهاج

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى 3 أطفال مصرعهم في سير متفرقة بمراكز المراغة، وطهطا، وطما في شمال محافظة سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارات بالحوادث الثلاثة، فانتقل اللواء جلال أبوسحلى نائب مدير الأمن لقطاع الشمال، واللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، وتبين من المعاينة والفحص، أنه في مركز المراغة، لقى تلميذ يدعى فارس. م. أ «15 سنة» مصرعه عندما صدمه قطار بمنطقة «الكراعى» بدائرة المركز أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

وفى مركز طهطا، ورد إخطار من غرفة عمليات النجدة باصطدام سيارة بطفل يدعى زياد. م. ج «7 سنوات» ويقيم بقرية «بنجا» بدائرة المركز، أثناء عبوره الطريق أعلى كوبري طهطا العلوي مما نتج عنه وفاته في الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طهطا العام، وبسؤال قائد السيارة المتسببة في الحادث أفاد بأنه فوجئ بالطفل يعبر الطريق ولم يتمكن من مفاداته.

وفى مركز طما، تبلغ من المستشفى المركزى بوصول هند. ع «4 سنوات» جثة هامدة إدعاء حادث سيارة، وبسؤال والدتها قررت أنه حال لهو نجلتها خارج المنزل صدمتها سيارة ربع نقل مجهولة وفرت هاربة مما نتج عنه مصرعها.

تحررت محاضر بالحوادث الثلاثة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«محلية النواب» تناقش تكرار حوادث الغرق في شاطئ النخيل: «بيئة غير آمنة»

«محلية النواب» تناقش تكرار حوادث الغرق في شاطئ النخيل: «بيئة غير آمنة»

مصرع 3 أطفال في حوادث سير متفرقة بسوهاج

مصرع 3 أطفال في حوادث سير متفرقة بسوهاج

الرجال في الأردن أكثر إرتكاباً للحوادث المرورية من النساء بستة أضعاف

الرجال في الأردن أكثر إرتكاباً للحوادث المرورية من النساء بستة أضعاف

مصرع طفل غرقا بترعه بقلين.. وإصابات متفرقه لـ5 أفراد في حوادث طرق

مصرع طفل غرقا بترعه بقلين.. وإصابات متفرقه لـ5 أفراد في حوادث طرق