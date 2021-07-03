مصرع 3 أطفال في حوادث سير متفرقة بسوهاج

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لقى 3 أطفال مصرعهم في حوادث سير متفرقة بمراكز المراغة، وطهطا، وطما في شمال محافظة سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارات بالحوادث الثلاثة، فانتقل اللواء جلال أبوسحلى نائب مدير الأمن لقطاع الشمال، واللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، وتبين من المعاينة والفحص، أنه في مركز المراغة، لقى تلميذ يدعى فارس. م. أ «15 سنة» مصرعه عندما صدمه قطار بمنطقة «الكراعى» بدائرة المركز أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

وفى مركز طهطا، ورد إخطار من غرفة عمليات النجدة باصطدام سيارة بطفل يدعى زياد. م. ج «7 سنوات» ويقيم بقرية «بنجا» بدائرة المركز، أثناء عبوره الطريق أعلى كوبري طهطا العلوي مما نتج عنه وفاته في الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طهطا العام، وبسؤال قائد السيارة المتسببة في الحادث أفاد بأنه فوجئ بالطفل يعبر الطريق ولم يتمكن من مفاداته.

وفى مركز طما، تبلغ من المستشفى المركزى بوصول هند. ع «4 سنوات» جثة هامدة إدعاء حادث سيارة، وبسؤال والدتها قررت أنه حال لهو نجلتها خارج المنزل صدمتها سيارة ربع نقل مجهولة وفرت هاربة مما نتج عنه مصرعها.

تحررت محاضر بالحوادث الثلاثة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.