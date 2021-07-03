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محاضرة في الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن حول الجينوم البشري في القرآن

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محاضرة في الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن حول الجينوم البشري في القرآن محاضرة في الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن حول الجينوم البشري في القرآن

جى بي سي نيوز :- تعقد الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة محاضرتها رقم  (136) بعنوان:

[ الجينوم البشري في القرآن الكريم ]ويقدمها  م. محمود قباني استاذ الهندسة تالطبية الحيوية في كندا يدير اللقاء

 أ. د. مالك الزحلف ، وذلك يوم السبت الموافق  03/ 07 /2021م الساعة السادسة  مساءً بتوقيت الأردن، ومكة المكرمة.

وستبث المحاضرة  على الهواء مباشرة عبر منصة - zoom

 رابط المحاضرة:

https://us02web.zoom.us/j/87878242183?pwd=akF0TU1WUTNMYUNEZlF0M3VWalROZz09

Meeting ID:   878 7824 2183

Passcode:  672714

»» كما يمكنكم المتابعة من خلال نظام البث المباشر (live)   عبر صفحة الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة على الفيس بوك:

https://web.facebook.com/ijazquranjo

 

 

جي بي سي نيوز

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