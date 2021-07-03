محاضرة في الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن حول الجينوم البشري في القرآن

جى بي سي نيوز :- تعقد الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة محاضرتها رقم (136) بعنوان:
[ الجينوم البشري في القرآن الكريم ]ويقدمها م. محمود قباني استاذ الهندسة تالطبية الحيوية في كندا يدير اللقاء
أ. د. مالك الزحلف ، وذلك يوم السبت الموافق 03/ 07 /2021م الساعة السادسة مساءً بتوقيت الأردن، ومكة المكرمة.
وستبث المحاضرة على الهواء مباشرة عبر منصة - zoom
رابط المحاضرة:
https://us02web.zoom.us/j/87878242183?pwd=akF0TU1WUTNMYUNEZlF0M3VWalROZz09
Meeting ID: 878 7824 2183
Passcode: 672714
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