6 وفيات و533 إصابة جديدة بالفيروس في الأردن

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جى بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 وفيات و533 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ووفق الموجز الإعلامي الإحصائي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، الخميس، فقد ارتفع إجمالي الوفيات إلى 9756 حالة والإصابات إلى 751937 حالة.

وبلغت النسبة الإيجابية 2.34% من إجمالي الفحوصات المجرية للكشف عن فيروس كورونا والتي بلغ عددها 22772 فحصا مخبريا.

وتوزعت الإصابات على المحافظات كما يلي: العاصمة 297 حالة، الزرقاء 102، إربد 35، عجلون 22، الكرك 13، المفرق 13، البلقاء 12، العقبة 12، مأدبا 11، جرش 8، الطفيلة 6، الرمثا 1، معان 1.