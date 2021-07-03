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6 وفيات و533 إصابة جديدة بالفيروس في الأردن

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جى بي سي نيوز :-  أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 وفيات و533 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ووفق الموجز الإعلامي الإحصائي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، الخميس، فقد ارتفع إجمالي الوفيات إلى 9756 حالة والإصابات إلى 751937 حالة.

وبلغت النسبة الإيجابية 2.34% من إجمالي الفحوصات المجرية للكشف عن والتي بلغ عددها 22772 فحصا مخبريا.

وتوزعت الإصابات على المحافظات كما يلي: العاصمة 297 حالة، الزرقاء 102، إربد 35، عجلون 22، الكرك 13، المفرق 13، البلقاء 12، العقبة 12، مأدبا 11، جرش 8، الطفيلة 6، الرمثا 1، معان 1.

 

جي بي سي نيوز

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