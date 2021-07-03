السباحة المصرية تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

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سجل المنتخب الوطني للسباحة رقمًا جديدًا بموسوعة جينيس العالمية، أمس الجمعة، بعد تحطيم الرقم المسجل سابقًا باسم المنتخب الإنجليزي.

إذ استطاع 100 سباح مصري تحطيم الرقم المسجل باسم المنتخب الإنجليزي في سباق 50 متر حرة الذي تحقق عام 2019.

ودخلت مصر موسوعة جينيس بعدما حقق السباحون السباق في زمن قدره 42:12:15 في المحاولة التي تمت بنادي نيو جيزة، بمشاركة 100 سباح مصري تتراوح أعمارهم بين 15 وحتى 63 سنة.

وتسلمت مصر شهادة جينيس الدولية للأرقام القياسية بعدما تم كسر الرقم السابق المحقق في 4 مايو عام 2019 باسم سباحي إنجلترا.

وشارك في تلك المنافسة أعمدة المنتخب الوطني للسباحة مثل مازن القماش، ونبيل إبراهيم، ومحمد سامي، وسالم إيهاب، ووليد عبدالقادر.