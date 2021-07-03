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بدء تطبيق منظومة الخدمات الفندقية بمستشفيات الرعاية الصحية بالأقصر

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بدء تطبيق منظومة الخدمات الفندقية بمستشفيات الرعاية الصحية بالأقصر بدء تطبيق منظومة الخدمات الفندقية بمستشفيات الرعاية الصحية بالأقصر

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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، استحداث منظومة الخدمات الفندقية لكافة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل المترددين أو المستضيفين بالأقسام الداخلية ومرافقيهم بمستشفيات أسنا والعديسات وإيزيس وأرمنت الكرنك الدولي التابعين لهيئة الرعاية الصحية.

ويتمتع حالياً العملاء والمنتفعين بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، بخدمات فندقية متعددة بداية من خدمات الغرف والوجبات الصحية الساخنة والمتميزة بالإضافة إلى اتاحة الأجنحة الذهبية والملكية لتقديم أعلى مستوى من الضيافة وفقاً لمعايير الفندقة العالمية.

المصرى اليوم

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