رئيس مياه القناة: الانتهاء من إصلاح خط طرد محطة صرف صحي فايد الرئيسية

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أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، الانتهاء من أعمال أصلاح خط طرد محطة الصرف الصحي فايد الرئيسية رقم 1، وتغير محبس الهواء، مؤكداً ان المحطة تعمل حاليا بكامل طاقتها التصميمية 575 م3\ ساعة، وتخدم منطقة فايد غرب الترعة ختي عزبة المغاربة، وذلك حرصا من الشركة علي تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أن جميع محطات الصرف الصحي التابعة لمركز ومدينة فايد تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، منها محطة صرف صحي 2، وتعمل بطاقة تصميمية 575م 3\ ساعة، ومحطة صرف صحي 3، وتخدم منطقة قمة فايد، ومحطة صرف صحي 4، بطاقة تصميمية 324 م\3 ساعة وتخدم شوطئ فايد الجديدة، ومحطة صرف صحي 5 بطاقة تصميمية 578 م\3 ساعة وتخدم منطقة السعدية، ومحطة صرف 6 وتخدم مناطق الكهرباء والقرعلي، ومحطة 7 بطاقة تصميمية 360م\3 ساعة وتخدم منطقة فنارة العمدة والمناطق المجاورة، ومحطة رقم 8 بطاقة تصميمية 414 م\3 ساعة، ومحطة 9 وتخدم قرية كسفريت والمناطق المجاورة، ومحطة 10، ومحطة سرابيوم البلد، ومحطة جمال عبد الناصر، ومحطة ابوسلطان البلد، بطاقة تصميمية 576م\3 وتخدم منطقة ابوسلطان بالكامل، وذلك تحت اشراف مباشر من المهندس احمد علي رئيس مياه والصرف الصحي فايد.

وأشار اللواء عصمت، انه تم تغير فرع صرف صحي قطر 8 بوصة تعرض للهبوط المفاجئ بمنطقة الخنادق بمدينة فايد، بالإضافة الي اصلاح في كسر مفاجئ بخط طرد محطة معالجة فنارة قطر 600 مم، مشيراً انه تم تكليف والتشديد علي جميع رؤساء القطاعات والمناطق في محافظات أقليم القناة، بالمرور وتفقد محطات وشبكات خطوط الصرف الصحي، بصفة مستمرة، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقعة والعمل فوراً على حل أي مشكلات أو معوقات.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، الاستمرار في الحملة الموسعة لتنفيذ خطة الشركة لتطهير جميع خطوط شبكات الصرف الصحى فى محافظات القناة الثلاث، السويس والإسماعيلية وبورسعيد، والتى تشمل جميع المناطق الساخنة، وذلك تنفيذًا لخطة الشركة للقضاء على المناطق الساخنة ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحى حتى تستوعب أي زيادة متوقعة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.