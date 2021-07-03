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ضبط مواد غذائية فاسدة في حملات تفتيشية بمدينة القرين بالشرقية

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ضبط مواد غذائية فاسدة في حملات تفتيشية بمدينة القرين بالشرقية ضبط مواد غذائية فاسدة في حملات تفتيشية بمدينة القرين بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز، ومصانع ومخازن المواد الغذائية ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار، شنت إدارة تموين القرين، ومكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية ومجلس المدينة، حملة لمتابعة وفحص الأغذية بالمنشآت العامة والتجارية، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها، كما تم المرور على 6 منشآت غذائية مطاعم ومخابز، وتم تحرير 3 محاضر جنح صحية منها محضر لعدم حمل شهادات صحية، ومحضران لعدم استيفاء اشتراطات النظافة الصحية، وتم إعدام 96 كيلو أغذية مختلفة، للتغير في خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 2 محل غير مرخص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المصرى اليوم

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