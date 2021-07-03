محافظ الشرقية يشكل لجنة عليا لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

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أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار رقم 4500 لسنة 2021، بتشكيل لجنة عليا برئاسته وعضوية كل من مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، السكرتير العام للمحافظة، المستشار العسكري، مديري مديريتي التربية والتعليم والصحة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، مدير عام هيئة التأمين الصحي، رئيس هيئة الإسعاف بالشرقية، رئيس شبكات كهرباء الشرقية، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، رئيس شركة الاتصالات بالشرقية شمال وجنوب، ومدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم، مدير إدارة الأزمات بالمحافظة.

أوضح محافظة الشرقية أن اللجنة تختص بوضع تصور وتقدير للمواقف والأزمات التي قد تحدث قبل أو أثناء امتحانات الثانوية العامة، والمكفوفين والمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي 2021، والعمل على وضع السيناريوهات المختلفة لها. وكذلك وضع خطة تأمين للجان سير الامتحانات من الخارج، وتوفير وسائل نقل كراسات الامتحانات من مقر الجهة المسؤولة عن الطباعة إلى مراكز التوزيع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها وتقديم الدعم اللوجيستي اللازم للجان سير الامتحان، بالإضافة إلى توفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأضاف محافظ الشرقية أن القرار جاء بعد الاطلاع على كتاب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 941 في 30 / 6 / 2021، بشأن الاستعداد لعقد امتحانات الثانوية العامة والمكفوفين والمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي 2020 / 2021، مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.