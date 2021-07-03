إحالة مخرج مباراة الأهلي وبيراميدز إلي التحقيق في التليفزيون

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قررت نائلة فاروق، رئيس التليفزيون المصري، إحالة هشام عبدالودود مخرج مباراة فريقي الأهلي وبيراميدز إلى التحقيق في الاتهامات الموجهة إليه أثناء نقل المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس الماضي، مؤكدة أن هناك 4 مشاهد، تتم مراجعتها والتحقيق فيها.

وأضافت رئيس التليفزيون: هناك شكوك في عدد كبير من لقطات مباراة الأهلي وبيراميدز قام مخرج المباراة بالتركيز عليها، لهذا تمت إحالته للتحقيق، مؤكدة على وجود توجيهات سابقة لكل مخرجي المباريات بتطبيق العدالة والشفافية والنزاهة في نقل لقاءات الدوري المصري.

وكشف مصادر في الهيئة الوطنية للإعلام أنه تم تشكيل لجنة من الشؤون القانونية في قطاع التليفزيون، للتحقيق في حيادية مخرج مباراة الأهلي وبيراميدز التي أقيمت الخميس الماضي في الدوري المصري، والتي انتهت بالتعادل.

وأضافت المصادر: بعد مشاهدة المباراة تبين أن السبب وراء ذلك القرار هو تركيز المخرج هشام عبدالوادود بعد كل هدف يسجله النادي الأهلي على ردود فعل رمضان صبحي وأحمد فتحي وعبدالله السعيد وشريف إكرامي الذين كانوا في النادي الأهلي بدلًا من التركيز على احتفال الأهلي بتسجيل الهدف.

قال مصدر مسؤول في التليفزيون المصري إن رئيسة التليفزيون المصري نائله فاروق قررت تشكيل لجنة رباعية من الشؤون القانونية بالتليفزيون المصري، للتحقيق مع المخرج هشام عبدالودود مخرج مباراة الأهلي وبيراميدز، للتحقق من مدي حياديته، في نقل مباراة الاهلي وبيراميدز التي اقيمت امس الأول الخميس، وانتهت بالتعادل بين الفريقين.

وأضاف المصدر أنه ظهرت بعد بث المباراة ردود فعل من وسائل التواصل الاجتماعي، على نقل المبارايات خاصة أن المخرج ركز على ردود فعل الرباعي الذي انتقل إلى بيراميدز، بعد أن أحرز الأهلي الهدف الثاني، ودائما التليفزيزن يرفع شعار لا للتعصب.

وسوف تشاهد اللجنة المشكلة مدي حيادية المخرج وما هي المشاهد التي ركز عليها أكثر من الازم، ومدي صحة ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي من ردود فعل على المباراة.

كان النادي الأهلي تعادل مع نادي وبيراميدز في الدوري المصري، مساء الخميس الماضي، بهدفين لكل فريق، كان نادي بيراميدز تقدم وتعادل الأهلي ثم سجل الهدف الثاني وفي نهاية المبارة ينجح بيراميدز في تحقيق هدف التعادل بخطأ من محمد الشناوي حارس النادي الأهلي.