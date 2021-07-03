مصرع شخص وإصابة 2 في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

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لقي شخصا مصرعه، فيما أصيب 2 آخرين، في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، بمركز ملوي، جنوب المنيا.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي رقم 5827 ى ل م، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام مركز ملوي، نتيجة انفجار الإطار الأمامي بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

تسبب الحادث في مصرع شخص، وإصابة 2 آخرين، تم نقلهما إلى مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج. تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى المنيا العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.