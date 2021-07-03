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القصة الكاملة لبكاء عبد الوهاب على الهواء : بحاول أمشى جوه الحيط ()

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القصة الكاملة لبكاء شيرين عبد الوهاب على الهواء : بحاول أمشى جوه الحيط (فيديو) القصة الكاملة لبكاء عبد الوهاب على الهواء : بحاول أمشى جوه الحيط ()

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دخلت الفنانة عبدالوهاب في وصلة بكاء على الهواء مباشرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، على أم بي سي للرد على التسجيل الصوتي المنسوب لوالد حسام حبيب.

وقالت الفنانة شيرين عبدالوهاب، :«بعد التسريب أنا تعبانة بحاول أمشى جوه الحيط، وقت ما موضوع الاتهامات الغريبة كنت في أمريكا كان عندي مشكلة، والحمد الله، وليا 27 سنة تعبت فيهم جدا بتأذي نفسيا عشان أنا شخص حساس، وهناك ناس كتير جدا وقفت جنبي زيك يا عمرو».

وبداية أزمة شيرين عبدالوهاب بالتسجيل الصوتي المنسوب لوالد حسام حبيب يتحدث فيه في حوار صحفي عن علاقة شيرين وحسام حبيب ورغبة نجله حسام حبيب في الزواج مرة أخرى وأنه متحكم في أموال شيرين.

الفنان حسام حبيب كشف للإعلامي عمرو أديب تفاصيل ابتزاز قامت به صاحبة التسجيل الصوتي له وأنه طالبت منه 2 مليون جنيه .

وزعم حسام حبيب أن هناك حملة ممنهجة ضد شيرين عبدالوهاب وقال :«هناك من يرغب في تدمير شيرين عبدالوهاب، وهم أشخاص كانوا يعملون معها في الماضي، ولكن بسبب مواقف في العمل انتهت العلاقة بينهم، لذلك رسائل هؤلاء الها معظم الوقت أن وجودهم بجوارها كان مهم لها، وأن حياتها لم تعد طبيعية بعد خروجهم منها».

المصرى اليوم

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