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انخفاض طفيف.. في الإمارات السبت 3 يوليو 2021

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انخفاض طفيف.. سعر الذهب في الإمارات السبت 3 يوليو 2021 انخفاض طفيف.. في الإمارات السبت 3 يوليو 2021

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شهد سعر الذهب في الامارات، مستهل تعاملات السبت 3 يوليو 2021، انخفاض طفيف وسجل عيار 24 في الامارات سعر 211.21 درهم، متأثرا بسعر الذهب عالميا.

ويتنوع الذهب في الامارات، على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 قيراطاً لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%، ويُضاف إلى سعر الجرام كُلفة مصنعية الذهب، وتختلف من شركة إلى أخرى، وبين منتجات الشركة الواحدة.

وتنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب في الامارات بداية التعاملات المالية اليوم كالتالى:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي

الوحدة

درهم اماراتي

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

211.21 درهم

$57.50

سعر الذهب عيار 22

193.61 درهم

$52.71

اسعار الذهب عيار 21

184.81 درهم

$50.32

اسعار الذهب عيار 18

158.41 درهم

$43.13

سعر الذهب عيار 14

123.21 درهم

$33.54

سعر الذهب عيار 12

105.60 درهم

$28.75

اسعار أوقية الذهب

6،569 درهم

$1،788

اسعار جنيه الذهب

1،479 درهم

$402.52

اسعار كيلو الذهب

211،209 درهم

$57،502

المصرى اليوم

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