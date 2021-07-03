أخبار عاجلة

استاد "راس أبو عبود" في قطر: ملعب المونديال المصمم ليتم تفكيكه عندما تنتهي البطولة -
اليوم.. الشارع الأردني يترقب جلسة الحسم بـ "قضية الفتنة" -
مأساة .. زفة عفش عريس الإسكندرية تتحول لسرادق عزاء والحزن يخيم على المنطقة والسبب ونش -
شماتة ألمانية وحسرة إنجليزية واحتفالات إيطالية.. ردود أفعال صحف أوروبا بعد نهائي اليورو -
شاهد بالأقمار الصناعية - منابع النيل من جبال الحبشة ومكان سد النهضة وبحيرة فيكتوريا -
عبدالحفيظ يتحدث لحكم الفار من سماعات الملعب بلقاء المقاصة "معملتش كدا في ماتش بيراميدز ليه" -
سيدة الليف❤️ الحاجة زينب تخطت 80 عاما ولسه بتجري وتعافر وبتبيع "ليف الحموم"???? -
جماهير الأهلي تهتف لمحمد شريف بعد تغيره أمام المقاصة "بنحبك يا شريف" -
تصفيق حار من موسيماني للشحات بعد تغيره أمام المقاصة -
الدكش يكشف رد فعل إدارة الأهلي بعد هدف قفشة وما فعله عبد الحفيظ بسبب ركلة جزاء المقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

شركة هندية تعلن فعالية لقاح كوفاكسين بنسبة 93.4٪ في الوقاية من كورونا

Print
شركة هندية تعلن فعالية لقاح كوفاكسين بنسبة 93.4٪ في الوقاية من كورونا شركة هندية تعلن فعالية لقاح كوفاكسين بنسبة 93.4٪ في الوقاية من كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت شركة بهارات بيوتك الهندية اليوم السبت إن تجارب المرحلة الثالثة على لقاح كوفاكسين الذي تنتجه أظهرت أنه فعال بنسبة 93.4 بالمئة في الوقاية من الإصابة بكوفيد-19 المصحوبة بأعراض شديدة، وهي نتيجة قد تعزز تقبل الناس للقاح.

كما أظهرت البيانات أن اللقاح يوفر حماية بنسبة 65.2 بالمئة من الإصابة بالمتغير دلتا الذي تم رصده لأول مرة في الهند وأدى إلى زيادة الإصابات في شهري أبريل نيسان ومايو أيار وجعل البلاد تشهد أعلى حصيلة وفيات يومية بالمرض على مستوى العالم.

وأظهر اللقاح المصنع محليا في الهند فعالية بنسبة 77.8 بالمئة ضد الإصابة المصحوبة بأعراض.

جاءت بيانات المرحلة الثالثة بينما تستعد شركة أوكوجين، التي تشارك في تطوير كوفاكسين مع بهارات بيوتك للسوق الأمريكية، إلى تقديم طلب للحصول على موافقة كاملة على استخدامه في الولايات المتحدة.

والهند، التي بها 30.45 مليون إصابة بفيروس كورونا، هي ثاني أكثر الدول تضررا بعد الولايات المتحدة التي سجلت 33 مليون إصابة. وتجاوز عدد وفيات كوفيد-19 في البلد الآسيوي 400 ألف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
توافد طلاب الثانوية العامة علي لجان الامتحانات لأداء اللغة الثانية

توافد طلاب الثانوية العامة علي لجان الامتحانات لأداء اللغة الثانية

التعليم تتابع وصول صناديق كراسات امتحان اللغة الثانية للجان الثانوية العامة

التعليم تتابع وصول صناديق كراسات امتحان اللغة الثانية للجان الثانوية العامة

شكري يبحث في إفطار عمل مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قضيتي سد النهضة وليبيا

شكري يبحث في إفطار عمل مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قضيتي سد النهضة وليبيا

انخفاض عالمي .. سعر الذهب في مصر صباح اليوم الاثنين 12 يونيو 2021

انخفاض عالمي .. سعر الذهب في مصر صباح اليوم الاثنين 12 يونيو 2021