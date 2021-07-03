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20 مفقودا في انهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان

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20 مفقودا في انهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان 20 مفقودا في انهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان

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قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن الجيش أرسل رجال الإنقاذ في حالات الطوارئ إلى مدينة أتامي بوسط البلاد اليوم السبت، بعد حدوث انهيارات أرضية بفعل الأمطار الغزيرة مما أدى فقدان ما لا يقل عن 20 شخصا.

وأضافت الهيئة أن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا استدعى فريق عمل للطوارئ لمعالجة الأزمة. وبثت لقطات على تويتر لفيضانات تجرف أنقاض منازل مدمرة.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي سيارات تغمرها المياه جزئيا وعمال إنقاذ يخوضون في مياه بقارب نجاة صغير.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إن الأمطار التي غمرت المدينة منذ أمس الجمعة تجاوزت بالفعل متوسط مستويات يوليو في مقاطعتي شيزوكا، حيث تقع أتامي، وكاناجاوا المجاورة.

المصرى اليوم

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