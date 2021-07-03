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برقيتان من الملك وولي العهد لـ"بايدن".. خادم الحرمين يشيد بتطور العلاقات بين البلدين

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برقيتان من الملك وولي العهد لـ"بايدن".. خادم الحرمين يشيد بتطور العلاقات بين البلدين برقيتان من الملك وولي العهد لـ"بايدن".. خادم الحرمين يشيد بتطور العلاقات بين البلدين
بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.. والأمير محمد بن سلمان يعبّر عن أطيب تمنياته للشعب الأمريكي

برقيتان من الملك وولي العهد لـ

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس جوزيف بايدن؛ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد ـ أيده الله ـ بهذه المناسبة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، بهذه المناسبة للرئيس جوزيف بايدن.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من الرقي والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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