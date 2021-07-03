أخبار عاجلة

استاد "راس أبو عبود" في قطر: ملعب المونديال المصمم ليتم تفكيكه عندما تنتهي البطولة -
اليوم.. الشارع الأردني يترقب جلسة الحسم بـ "قضية الفتنة" -
مأساة .. زفة عفش عريس الإسكندرية تتحول لسرادق عزاء والحزن يخيم على المنطقة والسبب ونش -
شماتة ألمانية وحسرة إنجليزية واحتفالات إيطالية.. ردود أفعال صحف أوروبا بعد نهائي اليورو -
شاهد بالأقمار الصناعية - منابع النيل من جبال الحبشة ومكان سد النهضة وبحيرة فيكتوريا -
عبدالحفيظ يتحدث لحكم الفار من سماعات الملعب بلقاء المقاصة "معملتش كدا في ماتش بيراميدز ليه" -
سيدة الليف❤️ الحاجة زينب تخطت 80 عاما ولسه بتجري وتعافر وبتبيع "ليف الحموم"???? -
جماهير الأهلي تهتف لمحمد شريف بعد تغيره أمام المقاصة "بنحبك يا شريف" -
تصفيق حار من موسيماني للشحات بعد تغيره أمام المقاصة -
الدكش يكشف رد فعل إدارة الأهلي بعد هدف قفشة وما فعله عبد الحفيظ بسبب ركلة جزاء المقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أنت آمن بالأماكن المغلقة والبعض يحذر.. اختراع يقتل "كورونا" في الهواء!

Print
أنت آمن بالأماكن المغلقة والبعض يحذر.. اختراع يقتل "كورونا" في الهواء! أنت آمن بالأماكن المغلقة والبعض يحذر.. اختراع يقتل "كورونا" في الهواء!
جهاز دافع عبر غرفة تعقيم ومرشح أشعة ليزر.. شركة إيطالية بتعاون أممي

أنت آمن بالأماكن المغلقة والبعض يحذر.. اختراع يقتل

تعاون مركز أبحاث علمية تدعمه الأمم المتحدة مع شركة تكنولوجيا إيطالية لاستكشاف إمكانية استخدام ضوء الليزر في قتل جسيمات العالقة في الهواء، والمساعدة في إبقاء الأماكن المغلقة آمنة.

وبدأت الجهود المشتركة بين المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية في تريستى، وهي مدينة في شمال إيطاليا، وشركة إلتيك كيه-ليزر، العام الماضي حينما كان كوفيد-19 يجتاح البلاد.

وابتكر المركز وشركة التكنولوجيا جهازًا يدفع الهواء عبر غرفة تعقيم تحتوي على مرشح أشعة ليزر يقتل الفيروسات والبكتيريا.

وقالت سيرينا زاكينيا، رئيسة مجموعة بيولوجيا القلب والأوعية الدموية في المركز: "أثبت الجهاز قدرته على قتل الفيروسات في أقل من 50 ملي ثانية".

وتعاونت زاكينيا مع المهندس الإيطالي فرانسيسكو زاناتا، مؤسس شركة إلتيك كيه-ليزر، المتخصصة في أشعة الليزر الطبية، يستخدم نجوم الرياضة منتجاتها لعلاج التهاب العضلات والكسور.

وحذر بعض الخبراء من مخاطر محتملة لاستخدام التكنولوجيا القائمة على الضوء لمهاجمة الفيروس الذي يسبب كوفيد-19.

وبحسب "سكاي نيوز عربية": ألقت دراسة نشرتها مجلة (الكيمياء الضوئية وعلم الأحياء الضوئية) في نوفمبر 2020؛ الضوء على مخاوف تتراوح بين مخاطر محتملة للإصابة بالسرطان، إلى تكلفة مصادر الضوء الباهظة.

لكن "زاكينيا" و"زاناتا" استبعدا حدوث أي مشكلات صحية، وقالا إن الليزر لا يلامس جلد الإنسان أبدًا.

وقال "زاناتا" لـ"رويترز": "جهازنا يستخدم الطبيعة في مقابل الطبيعة. إنه آمن بنسبة مئة بالمئة على الأفراد، وقابل لإعادة التدوير بالكامل تقريبًا".

غير أن هذه التكنولوجيا لا تقتل الفيروسات والبكتيريا حينما تسقط من الهواء على الأسطح أو الأرض، ولا تمنع أيضًا العدوى المباشرة حين يعطس شخص مصاب بالعدوى أو يتحدث بصوت عال بالقرب من آخر.

وحصلت شركة "إلتيك كيه-ليزر" على براءة اختراع من السلطات الإيطالية وتسعى لنشر هذه التكنولوجيا عالميًّا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا